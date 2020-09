Éclosion de COVID-19 à l'hôpital de Rivière-du-Loup

Deux usagers et un employé de l'hôpital de Rivière-du-Loup ont été déclarés positifs à la COVID-19.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent souligne que l’employé touché a été retiré du travail, et qu'une zone désignée a été mise sur pied pour offrir les soins requis aux usagers contaminés par la COVID-19.

Visites suspendues

Les autorités ont par ailleurs interrompu les visites non essentielles au centre hospitalier jusqu’à nouvel ordre. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que les visites de proches aidants significatifs ou pour cause humanitaire seront toutefois acceptées.

Les activités au bloc opératoire sont aussi suspendues pour la journée.

Dans un communiqué, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent demande aussi « aux différentes ressources d’hébergement pour personnes aînées et vulnérables de limiter les visites à leurs installations aux proches aidants significatifs seulement, et ce, afin d’y éviter que le virus y fasse son entrée. »

La semaine dernière, les autorités de la santé indiquaient que le Bas-Saint-Laurent avait le taux de cas actifs le plus élevé de la province. La situation s'est cependant améliorée depuis.

Plus de détails suivront