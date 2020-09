Chef, oui chef! : les passionnantes histoires du chef Jean Soulard

Dans cette 12e publication — une première sans aucune recette —, Jean Soulard partage des rencontres à la fois mémorables et complètement absurdes qu’il romance, certes, mais puisées à même sa vie de chef. Il propose 23 courtes aventures — qui se dégustent sans aucun ordre précis — où l'on témoigne de moments marquants de son enfance, de visites tant insolites que sérieuses dans le cadre de son travail de chef, ainsi que de ses voyages de découvertes.

Tout le long de ce livre, on ressent le réel plaisir du partage dans la plume de Jean. On apprend à connaître un humaniste altruiste qui a participé de manière très étroite à l’élaboration ainsi que la mise en valeur de multiples produits alimentaires qui, aujourd’hui, façonnent l’identité culinaire québécoise. Un lègue incroyable pour ces trois petits enfants à qui il dédie l’ouvrage.

Attablé au café Krieghoff de l’avenue Cartier, j’ai échangé avec mon ami Jean Soulard, un chef pour qui j’ai le plus grand respect. J’ai donc allumé mon enregistreur, commandé un cappuccino et immortalisé ce moment où il me parle des nombreux défis surmontés afin de parvenir à mettre en mots quelques-unes des rencontres les plus marquantes de sa vie.