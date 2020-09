Anxiété et surmenage pour une majorité de parents au terme du confinement

Près de 60 % des parents qui ont participé à cette étude ont présenté certains symptômes de dépression clinique pendant le confinement du printemps dernier, notamment une perte de sommeil et le sentiment d’être dépassé par les événements.

Ces résultats font partie d’un sondage publié par Offord Center for Child Studies de l'Université McMaster à Hamilton au début de septembre.

Les chercheurs ont sondé 7434 aidants et parents, qui s'occupent de 14 000 enfants partout en Ontario, du 5 mai au 19 juin.

L'équipe de recherche a envoyé ce sondage en ligne aux parents d'enfants âgés de 0 à 17 ans par l'intermédiaire des bureaux de santé publique, d'agences de santé mentale, de centres de petite enfance et de conseils scolaires, ainsi que par les médias sociaux.

Les réponses ont révélé que les troubles de l'humeur étaient multipliés par 10 par rapport à l'année précédente et qu'un tiers des aidants ressentent une anxiété allant de modérée à sévère. Parmi ceux-ci, 32,6 % ont décrit leur anxiété comme légère et 12,3 % ont dit qu'elle était sévère.

Sondage fait par Offord Center for Child Studies de l'Université McMaster

Nous posions des questions sur les différents types de symptômes reliés à la dépression, soit 10 symptômes, que les gens avaient pu ressentir au cours des deux dernières semaines [durant la période de confinement] , explique la co-auteure de cette étude et professeure assistante de psychiatrie et de neurosciences comportementales à l’Université McMaster, Andrea Gonzalez. Elle ajoute que son équipe a utilisé une grille de questions utilisée dans les études épidémiologiques.

Il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un souffre ou non d'un trouble dépressif majeur, ce n'est pas un outil diagnostic. L'idée, c'était vraiment de voir les niveaux de symptômes dépressifs que les gens peuvent ressentir durant cette période.

Ces résultats ont surpris la chercheuse, même si son équipe s'attendait à ce que les familles aient rencontré des difficultés. Mais près de 60 % répondaient aux critères de dépression clinique, alors que dans une population en général on tourne plutôt autour de 20-25 % si on fait ce genre de sondage , dit-elle.

Parmi ces symptômes : la fatigue chronique, le manque d'énergie ou au contraire une grande agitation, des problèmes de sommeil, une diminution ou une augmentation de l'appétit, un sentiment de culpabilité persistant et une inquiétude constante.

Sondage fait par Offord Center for Child Studies de l'Université McMaster

Ce sentiment de surmenage et cette anxiété permanente, Julie Lupetu, mère monoparentale de trois enfants à Windsor, l'a bien sentie.

C'était très stressant seule avec mes trois enfants, il fallait s'occuper de tout : l'éducation, les surveiller car ils sont jeunes, les tâches quotidiennes, le travail... C'est... inimaginable! , se rappelle-t-elle.

La mère de famille raconte qu'elle tentait de garder son calme, mais que parfois je commençais à crier, je me suis vue comme ça, à bout . Elle s'inquiétait particulièrement du fait que ses enfants ne prennent pas de retard en classe.

Quand je suis stressée, cela s'exprime par la prise de poids, même si je ne mange pas et des troubles de l'humeur, je m'irrite facilement. Tu es préoccupée, tu as ce sentiment qu'il y a tellement de choses à faire et tout t'énerve. C'est comme ça que je sais quand je suis anxieuse.

Julie Lupetu, mère de trois enfants