Près de 19 000 passagers ont utilisé les services du traversier vers les Îles cet été

En temps normal, l'archipel accueille 70 000 visiteurs, dont la majorité arrive par la voie maritime. Cette année, cependant, la pandémie a forcé les autorités à réduire de moitié le nombre touristes autorisés à séjourner aux Îles-de-la-Madeleine.

Le bilan des transporteurs aériens n'est pas encore connu, mais tout porte à croire que la limite touristique n'a finalement pas été atteinte.

Le traversier Madeleine a effectué 117 traversées entre Souris et Cap-aux-Meules, soit 53 traversées de moins que l'an dernier.

De plus, la capacité du navire a été réduite de moitié en raison de la COVID-19.

La responsable des communications et du marketing à la CTMACoopérative de transport maritime et aérien , Vanessa Loignon, estime que le bilan correspond aux estimations faites en début d'été. On l'a senti, dès le début de l'été, du moment qu'on a repris les réservations, on sentait qu'il y en avait beaucoup moins que l'année dernière.

C'était vraiment dans les chiffres qu'on s'était donnés, donc on n'est pas surpris. Vanessa Loignon, responsable des communications et du marketing à la CTMA

La CTMACoopérative de transport maritime et aérien se dit tout de même satisfaite du bon déroulement de la saison.

Tourisme Îles de la Madeleine dressera un bilan officiel de la saison touristique la semaine prochaine.

D'après les informations d'Isabelle Larose