Pas de vaccination massive contre la grippe en Abitibi-Témiscamingue

Les autorités de la santé veulent éviter que plusieurs personnes se rassemblent au même endroit en cette période de pandémie de COVID-19.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) mise plutôt sur la vaccination des personnes les plus vulnérables, soit les personnes âgées ou avec des maladies chroniques.