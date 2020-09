Des kayakistes parmi les meilleurs au Canada s’entraînent à Saguenay

Au total, 21 des meilleurs kayakistes du pays descendent les rapides. Il y a quatre sélections nationales qui sont là cette semaine. En fait, ils s’en allaient aux Olympiques si les Jeux de Tokyo avaient eu lieu cet été , indique un des membres du Club de kayak rivière aux Sables, Evans Parent.

Différentes raisons ont poussé les athlètes à venir s’entraîner dans la région. On a eu la chance d’avoir un débit garanti toute la semaine sur la rivière puis c’est un des parcours les plus difficiles qu’il y a dans l’est du Canada, ici à Jonquière. Le site a déjà reçu des championnats du monde. Il y a eu quelques championnats canadiens puis aussi d’autres compétitions provinciales , fait valoir Evans Parent.

En kayak slalom, il faut franchir le plus rapidement possible des portes installées le long du parcours. Certaines se franchissent en descente et d’autres en remontée.

Une compétition amicale clôturera la semaine. La première descente doit avoir lieu samedi en début d’après-midi.