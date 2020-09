Le CEF et l’ACFR ratifient une entente pour favoriser l'épanouissement communautaire

Le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) et l’Association canadienne-française de Regina (ACFR) ont signé une entente, jeudi après-midi, qui a pour but de renforcer les liens entre les écoles, les jeunes et la communauté francophone de Regina.

Pour le directeur général du CEFConseil des écoles fransaskoises , Ronald Ajavon, l’entente met de l’avant un modèle qui facilitera l’engagement communautaire et l’engagement des jeunes autour de valeurs clefs, comme la collaboration, la solidarité, l’éthique et le respect.

Les relations entre la communauté et l’école sont au cœur de tout ce qu’on fait. L’école communautaire citoyenne est une initiative fondamentale pour le CEFConseil des écoles fransaskoises . Ronald Ajavon, directeur général, CEF Conseil des écoles fransaskoises

L’école et la communauté travaillent ensemble dans un contexte d’économie circulaire qui a pour but la valorisation et l’épanouissement de la communauté. Cela va permettre aux membres de la communauté de continuer à grandir ensemble , explique Ronald Ajavon.

Concrètement, cela se traduira par le partage de locaux et l’organisation d’événement et d’activités pour se rassembler. Le cadre financier de l’entente variera d’une année à l’autre, en fonction des locations et de plusieurs autres facteurs.

De son côté, la présidente de l’ ACFRAssociation canadienne-française de Regina , Kymber Zahar, a qualifié de moment historique la ratification de l’entente.

C’est le fruit de nombreuses heures d’engagement de nombreux bénévoles et employés depuis plus d’une dizaine d’années. Kymber Zahar, président, ACFR Association canadienne-française de Regina

Selon elle, l’entente va permettre à l’ ACFRAssociation canadienne-française de Regina et au CEFConseil des écoles fransaskoises de collaborer et de travailler ensemble à l’épanouissement de la communauté.

La communauté dépend de la jeunesse. C’est elle qui va prendre la relève. C’est important de montrer aux jeunes qu’on peut travailler ensemble en mettant de l’avant des valeurs communes , ajoute Mme Zahar.

Avec les informations de Romain Chauvet