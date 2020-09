L’Océanic de Rimouski entame une saison qui sera coûteuse pour ses propriétaires

Des pertes majeures

Alors que la dernière saison s'est terminée abruptement à la mi-mars, les équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ) ont été privées de revenus très importants au printemps avec l'annulation des derniers matchs de la saison et des séries éliminatoires.

Le budget de fonctionnement pour une saison de hockey junior à Rimouski atteint une somme qui se situe entre 2 millions et demi et 3 millions de dollars.

La vente de billets pour assister aux matchs représente habituellement environ 50 % du budget de l’organisation.

Les pertes s'annoncent donc majeures et malgré tout, la direction de l'Océanic a décidé de garder le cap grâce au soutien de ses partenaires commanditaires et au coup de main qui sera demandé aux actionnaires, indique le copropriétaire de l'Océanic de Rimouski, Alexandre Tanguay.

Assurément qu’il devra y avoir une réinjection d’argent de la part des propriétaires locaux. Alexandre Tanguay, copropriétaire de l'Océanic de Rimouski

L’organisation de l’Océanic a décidé d’aller de l’avant qu’il y ait ou non de l’aide du gouvernement pour soutenir les équipes de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Nous, on faisait partie des formations qui étaient prêtes à reprendre leurs activités, peu importe l’aide gouvernementale qu’on aurait. On ne peut pas compter sur le gouvernement en tout temps, surtout pas dans une ligue sportive comme la nôtre. On est prêt à assumer les coups durs auxquels on va faire face dans les prochains mois, voir même dans les prochaines années , raconte M. Tanguay.

Je crois que notre ligue et notre organisation vont faire face à beaucoup de défis dans les deux ou trois prochaines années. Alexandre Tanguay, copropriétaire de l'Océanic de Rimouski

L’Océanic de Rimouski entamera sa 26e saison le 2 octobre à Victoriaville. Son premier match à domicile aura lieu le 4 octobre contre les Remparts de Québec

avec les informations de René Levesque