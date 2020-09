Agression sexuelle sur personne mineure : Philippe Benoit-Lessard acquitté en appel

Reconnu coupable d'agression sexuelle sur une personne de moins de 16 ans et d'introduction par infraction dans le but de commettre un contact sexuel il y a près de deux ans, Philippe Benoît-Lessard a été acquitté en cour d’appel, jeudi.

Philippe Benoît-Lessard avait été condamné à 42 mois de prison en novembre 2018 par la juge Claire Desgens de la Cour du Québec. L'homme dans la trentaine était accusé de s’être introduit dans une résidence de Sherbrooke en novembre 2016 pour y présumément agresser une adolescente de 14 ans.

Dans son dossier d’appel, le plaignant soulignait que la juge avait rendu un verdict déraisonnable . Il pointait notamment du doigt que la juge n’avait pas respecté son droit au silence car elle avait tiré des inférences du fait qu’il n’a[vait] pas témoigné au procès .

De plus, selon lui, la juge avait omis de remplir son rôle de gardienne de ses droits fondamentaux et qu’elle avait erré de façon manifeste et déterminante dans l’appréciation de Ia preuve .

Un verdict déraisonnable

Dans le jugement d’appel rendu ce jeudi, la Cour reconnaît que le verdict rendu en novembre 2018 était déraisonnable .

L’ensemble des éléments de preuve, qu’ils soient favorables ou défavorables à l’appelant, ne pointe pas vers sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [...] La preuve d’identification dans ce cas-ci ne peut raisonnablement permettre de conclure que l’appelant est I’agresseur , tranche la Cour d’appel.

Selon la Cour, l’identification de Philippe Benoît-Lessard lors de son procès étaient essentiellement fonction de faits plutôt généraux ou banals . II existe, en effet, beaucoup de jeunes hommes mesurant près de 6 pieds, étant assez corpulents et portant la barbe , mentionne-t-on dans le document du verdict.

Les voitures noires à hayon sont également légion. Les vêtements portés par l’appelant sont quant à eux d'une grande banalité et portés par plusieurs et ne correspondent pas nécessairement à ceux décrits par les témoins. La preuve d'identification photographique n’est pas non plus probante , fait-on savoir.

La Cour d'appel ayant renversé son verdict de culpabilité, Philippe Benoît-Lessard est donc libéré.

Rappelons que Philippe Benoît-Lessard a déjà été condamné à une peine de prison de 12 mois et une probation de deux ans pour une histoire de voies de fait graves et de négligence criminelle sur un enfant pour des faits survenus en 2010.