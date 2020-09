Les YMCA de Sudbury et de North Bay demandent de l’aide pour éviter la fermeture

Les YMCA de Sudbury et de North Bay lancent une campagne de financement de deux millions de dollars pour éviter la fermeture de leurs centres de santé et d’activité physique.

L’organisme dit avoir perdu plus de 3 millions de dollars de revenus jusqu’à maintenant en raison de la pandémie de COVID-19.

La présidente-directrice générale du YMCA dans le Nord-Est de l’Ontario, Helen Francis, dit que les installations ont été ouvertes aux membres récemment, mais que la participation est encore faible.

Mme Francis prévoit qu’un manque de liquidités pourrait survenir en janvier, notant que l’organisation a dû continuer à assumer des coûts fixes durant la période de confinement, alors qu’il n’y avait aucun revenu.

Et séparément, nous prévoyons que nos revenus d’adhésion et les revenus des programmes et services seront encore réduits pendant probablement 18 à 24 mois , dit-elle.

Cela risque de mettre toute l’association dans une position périlleuse. Helen Francis, PDG des YMCA du Nord-Est

La PDG précise qu’il ne s’agit pas seulement des centres d’activité physique. Le YMCA offre plusieurs services, tels que des services de garde, d’emploi et d'aide aux immigrants, et gère des terrains de camping.

La présidente-directrice générale du YMCA dans le Nord-Est, Helen Francis, explique le but de la campagne de financement lors d'une conférence de presse tenue jeudi matin à Sudbury. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

L’organisme tente d’amasser un million de dollars sur une période de deux ans, dans chacune de ses deux principales communautés, à Sudbury et à North Bay.

Selon Mme Francis, ces fonds doivent permettre non seulement à l’organisme de rester stable financièrement, mais aussi de réinvestir dans ses installations.

La députée provinciale de Nickel Belt, France Gélinas, ainsi que le député provincial de Sudbury, Jamie West, ont participé à la conférence de presse tenue jeudi matin pour appuyer l’organisme.

Je sais à quel point le YMCA est important pour la communauté de Sudbury et je sais qu’on ne les laissera pas tomber. Tout ce qu’ils font est important , a déclaré France Gélinas, en soulignant qu’elle était membre de l’organisme depuis une trentaine d’années.

La députée provinciale de Nickel Belt, France Gélinas, a participé à la conférence de presse du YMCA. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Mme Gélinas estime aussi que des organismes comme le YMCA devraient obtenir un financement de transition du gouvernement provincial.

Avec les informations de Miguel Lachance et de CBC