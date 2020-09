COVID-19 : De trop longs délais pour des résultats de dépistage

Des familles inquiètes d'avoir contracté le coronavirus déplorent devoir attendre plus d’une semaine pour un résultat de test de dépistage à Ottawa et à Gatineau.

Julie Douglas a emmené ses trois enfants au centre de dépistage de la COVID-19 Kanata en fin de semaine. La mère d’Ottawa attend toujours les résultats pour l'un d'entre eux. L'isolement imposé dans l'attente de résultats de dépistage à la COVID-19 a complètement chamboulé l'horaire de la famille et celui de travail des parents.

Sur les trois enfants, nous avons reçu les résultats pour nos deux filles, mais nous n’avons toujours par ceux de notre garçon. Le plus grand défi c’est de concilier le travail et la famille. Normalement, les enfants devraient être à l’école, mais ils ne peuvent pas y retourner sans résultat. Je ne m’attendais pas à ce que ça soit si long , explique Mme Douglas, en télétravail depuis le début de la pandémie.

Même son de cloche à Gatineau

Un scénario semblable se produit à Gatineau où des familles se font dire qu'un résultat de dépistage peut prendre jusqu’à une semaine.

Catherine Voyer-Léger, une mère de Gatineau, déplore les temps d'attente pour obtenir un résultat à la suite d'un test de dépistage de la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Catherine Voyer-Léger a fait tester sa fille mardi à la suite d’une toux qui a depuis cessé. La situation est absurde. Ma fille est confinée dans l’attente d’un résultat pour des symptômes qu’elle n’a plus , dit-elle.

Sans résultat, la fillette ne peut pas retourner à la garderie ce qui change le quotidien et, à terme, le revenu de Mme Voyer-Léger.

Pour cette résidente de Gatineau, ces délais sont trop longs.

« Je suis pigiste. J’ai dû annuler mes contrats pour toute la semaine et il n’y aura plus la PCU (Prestation canadienne d’urgence) dans deux semaines. Si à chaque fois que ça arrive je dois m’arrêter de travailler pour m’occuper de mon enfant, je vais avoir un problème concret pour arriver financièrement », s’inquiète Mme Voyer-Léger.

Dépassement des temps d’attente

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais a indiqué que le temps d'attente pour un résultat à la suite d'un test de dépistage est présentement de 5 à 7 jours.

Nous dépassons parfois ce délai. Par contre, nous tentons de répondre le plus rapidement possible , a précisé le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais par courriel jeudi.

Le nombre de tests effectués dépasse la capacité du laboratoire . CISSS de l'Outaouais par courriel

Nouvel appareil de dépistage

Le CISSS de l’Outaouais ajoute qu’un appareil de laboratoire sera en fonction sous peu pour permettre d'effectuer 1 100 analyses supplémentaires chaque jour. L’appareil est en calibration et le personnel du laboratoire en formation.

Le Québec a aussi mis en place un site internet qui permet de suivre les délais d'attente dans les différents centres de dépistage

Nouveau centre de dépistage dans l’est ontarien

La Santé publique en Ontario souligne que depuis le mois de mars, les laboratoires de l'Ontario ont connu une augmentation de 350 % de leur capacité d'analyse.

Le gouvernement de l’Ontario a d’ailleurs annoncé jeudi l’ouverture d’un nouveau centre temporaire de dépistage au volant dans le stationnement du Parc aquatique Calypso, à Limoges dans l’est ontarien. La clinique située en bordure de l’autoroute 417 au 2015, rue Calypso, est maintenant ouverte tous les jours de 9h à 17h.

Avec les informations de Claudine Richard.