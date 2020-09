COVID-19 : un nouveau centre de dépistage au volant ouvre dans l’est ontarien

Le nouveau site était devenu nécessaire pour désengorger les autres centres de l’est ontarien qui n’arrivent plus à répondre à la demande, explique le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de la santé de l’est de l’Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ), dans un communiqué.

Le nombre de personnes qui se sont présentées dans nos centres de dépistage au cours des quelques dernières semaines a dépassé de beaucoup notre capacité. Ce nouveau centre permettra un meilleur accès au dépistage pour la COVID-19 aux résidents de notre région et réduira le temps d’attente. Dr Paul Roumeliotis, Médecin hygiéniste du Bureau de la santé de l’est de l’Ontario

Le centre de dépistage au volant est situé au 2015, rue Calypso, près de l’autoroute 417. Il sera ouvert tous les jours, de 9h à 17h. Les infirmières pourront effectuer jusqu'à 1000 tests par jour.

Mieux dépister, isoler et retracer

Le BSEO Bureau de la santé de l'est de l'Ontario compte sur l’ajout de ce site de dépistage pour identifier plus rapidement les cas.

Puisque le nombre de cas de la COVID-19 augmente non seulement partout dans notre région mais aussi dans la province, la possibilité d’exécuter le dépistage et le traçage des contacts plus vite nous permettra d’aplanir la courbe encore une fois espère le Dr Roumeliotis.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario précise que le dépistage sera offert à tous ceux qui sont âgés de plus d’un an et qui présentent des symptômes de la COVID-19.