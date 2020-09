Le Nouveau-Brunswick annonce le resserrement la bulle formée avec les résidents de la municipalité régionale de comté (MRC) d’Avignon, en Gaspésie.

À compter de midi, vendredi, les déplacements d’une journée au Nouveau-Brunswick ne seront permis que pour les résidents de Pointe-à-la-Croix et de la Première Nation de Listuguj, au Québec.

Les personnes qui demeurent dans les autres communautés de la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon ne sont plus autorisées à traverser la frontière et entrer au Nouveau-Brunswick pour des raisons non essentielles, dit le gouvernement néo-brunswickois.

Il peut y avoir des exceptions pour des raisons que le Nouveau-Brunswick juge essentielles , c’est-à-dire certains déplacements liés au travail aux rendez-vous médicaux ou à la garde d’enfants.

La récente augmentation du nombre de cas confirmés et le changement du niveau d’alerte dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon nous ont poussés à prendre cette décision , a déclaré le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, dans un communiqué, jeudi après-midi.

Mardi, les autorités de santé publique de la Gaspésie avaient fait passer la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon au niveau de préalerte face à la pandémie, en faisant une zone jaune selon les niveaux d’alertes du gouvernement du Québec.

Puisqu’il n’y a pas de cas confirmé [de COVID-19] dans la Première Nation de Listuguj ni à Pointe-à-la-Croix , le resserrement des déplacements à la frontière ne concerne pas ces deux communautés, a ajouté jeudi le premier ministre néo-brunswickois.

Une bulle avec le Québec réduite deux fois

Il y a une semaine, le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait à nouveau interdit les déplacements jugés non essentiels pour les résidents de la MRCMunicipalité régionale de comté de Témiscouata, au Québec. L’augmentation des cas d’infection par le coronavirus dans le Bas-Saint-Laurent motivait cette décision.