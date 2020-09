Le litige de la taxe carbone pourrait-il influencer les élections en Saskatchewan?

Les audiences sur la taxe carbone devant la Cour suprême du Canada sont terminées et la cause est maintenant en délibéré. Si cette contestation lancée par le gouvernement de Scott Moe a eu des échos à travers le pays , des experts politiques sont d’avis qu’elle pourrait aussi avoir des effets en Saskatchewan pendant la période électorale.

Il faut dire que ça ne fait jamais de tort à un premier ministre provincial de s’en prendre au gouvernement fédéral , estime Stephen Kenny, observateur de la scène politique saskatchewanaise.

Dans l’Ouest canadien, surtout en Alberta et Saskatchewan, l’orthodoxie politique quand il s’agit de la tarification sur la pollution [c’est d’être] contre [cette taxe]. Stephen Kenny, observateur de la scène politique saskatchewanaise

Par ailleurs, le fait que les audiences sur la taxe fédérale sur le carbone se sont déroulées quelques jours avant le déclenchement d’une campagne électorale provinciale est une coïncidence qui pourrait, selon Stephen Kenny, compliquer la stratégie du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, le principal opposant du parti actuellement au pouvoir.

Est-ce que [le chef du NPD] Ryan Meili peut se mettre du côté du gouvernement de la Saskatchewan, ou doit-il avouer qu’il y a une possibilité de bienfaits avec une taxe sur le carbone? Il est entre l’arbre et l’écorce , avance M. Kenny.

Le professeur émérite de politique à l’Université de Regina John Whyte pense toutefois que le litige de la taxe carbone pourrait, au contraire, avantager le NPDNouveau Parti démocratique de la Saskatchewan.

Il estime qu’une grande proportion de Saskatchewanais croit aux changements climatiques et que la situation ne se réglera pas si ce n’est grâce à des tentatives nationales et internationales, à des tentatives coordonnées et à des mesures réglementaires visant à réduire la demande de pétrole .

Et cette partie de la population de la Saskatchewan [qui croit à cela] est grande. Elle n’est pas assez grande pour faire tomber le gouvernement Moe, mais elle est grande , dit-il. Je ne serais pas surpris que le vote soit lié à la question des changements climatiques aux prochaines élections , ajoute le professeur Whyte.

Le jour du scrutin des élections générales en Saskatchewan est prévu le 26 octobre 2020. Photo : Radio-Canada / James Hopkins

L’attente du jugement de la Cour suprême du Canada et le flou autour de la décision est dans l’intérêt du gouvernement de Scott Moe [qui souhaite] remettre sur le radar la question sur la taxe carbone , souligne Stephen Kenny.

Toutefois, cela ne veut pas nécessairement signifier que ce sera un succès instantané. Je ne suis pas convaincu que ce soit une stratégie aussi [convaincante] que ça [ait] été au mois de mars et au mois d’avril , dit-il.

Scott Moe avait l’intention d’annoncer des élections provinciales anticipées au printemps 2020, mais ne l’a pas fait en raison de la pandémie. La Cour suprême du Canada devait entendre la contestation de la taxe carbone à la fin du mois de mars, avant que la pandémie ne la force, elle aussi, à changer ses plans.