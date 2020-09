Regina souhaite devenir l’une des villes les plus dynamiques au Canada

Economic Development Regina a présenté, mercredi, son plan de croissance pour la prochaine décennie devant le conseil municipal de Regina. Ce plan vise à faire de la capitale provinciale l’une des villes les plus dynamiques au pays d’ici 2030.

L'agence de développement municipal souhaite notamment que la région du Grand Regina devienne une destination de premier plan qui attirerait touristes, artistes, entreprises et investisseurs.

Le plan de croissance se divise principalement en deux grands axes.

Tout d’abord, comme la Ville de Regina prévoit une population de plus de 300 000 habitants d’ici 2030, Economic Development Regina croit qu’il est important que la capitale saskatchewanaise diversifie son économie.

Pour ce faire, l’agence suggère à la Ville d'investir davantage dans les secteurs de l’entrepreneuriat et de la technologie, en plus de maintenir la croissance de l’industrie agricole, déjà bien établie dans la province.

Elle veut également faire de Regina un pôle gastronomique et alimentaire sur la scène nationale et internationale.

Nous nous appuierons sur nos infrastructures commerciales et celles de transport pour développer l'agriculture et les technologies liées à l'alimentation. Entourée de terres agricoles parmi les plus productives au monde, Regina deviendra un moteur d’innovation , indique Economic Development Regina.

L’autre facette du plan propose à Regina de devenir une ville qui pourrait accueillir des festivals et des événements à longueur d’année, ce qui donnerait également un coup de pouce à l’industrie touristique de la province.

Grâce à la création d’un fonds pour les événements et d’une stratégie hivernale, Economic Development Regina est convaincu que la capitale saskatchewanaise pourrait devenir l’une des villes les plus dynamiques du Canada d’ici la conclusion du plan en 2030.

De son côté, le directeur général de la Ville note toutefois que la pandémie de COVID-19 aura un impact considérable sur la mise en œuvre du plan.

Pour l’instant, il n'y a pas d'échéancier précis pour le concrétiser.