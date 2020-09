De l’argent difficile à obtenir pour les victimes de la mérule pleureuse

Comme leur maison est considérée comme une perte totale, c'est-à-dire que le coût de la décontamination surpasse la valeur de la propriété, ils ont droit à une subvention de 150 000 $.

La mérule est un champignon dévastateur qui s'attaque au bois. Photo : Radio-Canada

Or, depuis qu'ils ont formulé leur demande, ils ont découvert que l’aide est assortie de plusieurs conditions qui, pour eux, sont difficiles à respecter. En somme, l’argent leur sera octroyé seulement si la maison existante est démolie et reconstruite sur le même terrain dans un délai d'un an.

On a engagé un architecte qui a fait des plans pour une maison d'une grandeur similaire à celle-là. C'est 330 000 $ avant les taxes. Donc on parle d'un peu plus de 380 000 $ , détaille Minnie Richardson.

Et la maison que l'on démolit, on a encore 130 000 $ d'hypothèque à payer dessus , renchérit Richard Brunelle.

Minnie Richardson et Richard Brunelle ont découvert que leur maison était ravagée par la mérule pleureuse. Photo : Radio-Canada

Pour pouvoir toucher la subvention, ils doivent donc trouver plus de 500 000 $ afin de payer leur nouvelle résidence, en plus de s'acquitter de l’hypothèque restante. Leur ratio d’endettement est trop élevé pour présenter une telle demande à la banque.

Les contraintes et les ficelles qui attachent le programme nous mettent dans un cul-de-sac. Richard Brunelle, propriétaire victime de la mérule pleureuse

Coincés, ils ont donc trouvé une solution plus réaliste, et surtout logique. On pourrait dire OK : on met 25 000 $ pour démolir la maison, on vend le terrain, et avec la subvention, on pourrait payer l'hypothèque de cette maison-là , explique Mme Richardson.

Ce serait ensuite beaucoup plus facile d'acheter une maison dans le secteur, une maison de trois chambres qui conviendrait à nos besoins, qui coûterait 225 000 $ environ. Ça ne coûterait rien de plus aux contribuables , ajoute Richard Brunelle.

« On ne peut pas être responsable de toutes les situations »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, est responsable de l’application du programme. Elle refuse de commenter ce cas précis.

Le Programme d’intervention résidentielle – mérule  (Nouvelle fenêtre) , a été mis sur pied par les libéraux en 2018. Il est prévu prendre fin en mars 2021. À ce jour, près d’un million de dollars ont été versés.

Le programme vise soit la démolition ou la réhabilitation de la résidence. Alors la personne a le choix. Il faut comprendre que les gens qui ont acheté cette maison-là, il y a une responsabilité aussi. Moi, je pense que c'est très avantageux , estime la ministre.

On ne peut pas être responsable de toutes les situations, parce que ce sont les citoyens du Québec qui payent pour tous les programmes , rappelle-t-elle.

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Photo : Radio-Canada

Pour Richard Brunelle et Minnie Richardson, la situation est décourageante. Il y a le spectre de la faillite devant nous , explique M. Brunelle.

J'essaie de trouver toutes les sorties d'autoroute avant de prendre cette sortie-là. Mais on dirait que la sortie d'autoroute de la faillite est comme de plus en plus proche. L'idée la plus simple : on remet les clés de notre maison à la banque, et on repart à neuf.

Il y a eu un revirement depuis notre tournage il y a cinq mois. Au moment du tournage, il n'y avait pas d'issue, mais aujourd'hui, ils ont trouvé une solution.

Le couple a finalement opté pour une maison préfabriquée beaucoup moins chère, et un prêt bancaire leur a été accordé. Ils recevront donc les 150 000 $ octroyés par le programme d'aide, qui doit prendre fin en mars 2021. La démolition de leur résidence actuelle est prévue en octobre.