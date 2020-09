C’est parti pour des bâtiments de 12 étages en bois massif

Jusqu’à 12 étages en bois massif

De l’aveu même d’André Laroche, gestionnaire solutions de régulation au Centre national de recherche Canada ( CNCRCentre national de recherche Canada ), le principal changement au code du bâtiment 2020 est la nouvelle autorisation de construire des immeubles allant jusqu'à 12 étages, en bois massif encapsulé.

André Laroche, du Centre national de recherche Canada, participe à la rédaction du Code national du bâtiment 2020. Photo : avec l'autorisation du Centre national canadien de recherche

Cette nouveauté est le résultat des recherches de divers institutions et organismes canadiens qui participent à l’élaboration du Code du bâtiment avec le Centre national de recherche du Canada.

On a une variété de personnes avec différents champs d’expertise qui font partie des comités permanents qui analysent les demandes et développent des mesures pour être introduites au Code national du bâtiment. André Laroche, gestionnaire solutions de régulation au Centre national de recherche Canada

Notez que le Code du bâtiment du Canada est uniquement un modèle qui est offert aux provinces, qui peuvent alors déterminer elles-mêmes quels segments des recommandations elles veulent intégrer dans leur propre loi provinciale.

L’enjeu de la sécurité

Un élément en bois massif encapsulé prend un temps beaucoup plus important pour se consumer et pour perdre ses propriétés structurelles comparé à des éléments en 2/4 par exemple. André Laroche, gestionnaire solutions de régulation au Centre national de recherche Canada

C’est cette propriété de résistance au feu du matériau qui lui permet maintenant d’être utilisé pour bâtir des immeubles allant jusqu’à 12 étages. André Laroche souligne cependant que des restrictions ont été imposées, concernant notamment des limitations de l’exposition de ces matériaux.

Le Code national du bâtiment prend en considération les propriétés de combustion des différents matériaux (archives). Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

L’industrie se réjouit

Selon Kevin McKinley, président du Conseil canadien du bois, la nouvelle réglementation concernant le nombre d’étages accorde un grand potentiel de création.

Il soutient qu’il y a eu d’importantes avancées dans le domaine de la construction en bois, notamment pour les maisons de taille moyenne.

On avance vers une approbation finale du Code qui va donner au moins une base technique et scientifique pour mettre quelque chose en place pour l’Ontario. Kevin McKinley, président du Conseil canadien du bois

Des projets en bois ambitieux

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Le gratte-ciel en bois de Vancouver Photo : UBC

Kevin McKinley souligne que la Colombie-Britannique et l’Alberta ont déjà adopté le Code national du Bâtiment 2020. D’ailleurs, l’un des plus grands édifices en bois au monde est l'immeuble d'habitation construit au campus de l'Université de la Colombie-Britannique ( UBCUniversité de la Colombie-Britannique ) à Vancouver. Il mesure 53 mètres, pour 18 étages.

Il faut cependant noter que cet immeuble est considéré comme hybride, puisqu’il est composé de bois massif, mais aussi d’autres matériaux. Pour aller jusqu'à 18 étages, le projet avait profité d’une clause dérogatoire d'innovation.

Le président du Conseil canadien du bois mentionne aussi le projet Arbora de Montréal qui pourrait devenir le plus gros complexe en bois au monde, en superficie.

Le projet Arbora dans Griffintown à Montréal (archives). Photo : Radio-Canada

En plein cœur du quartier Griffintown de Montréal, le projet domiciliaire a été construit grâce à une structure de bois. L’immeuble fera 8 étages, pour un total de 450 logements.

Pourquoi le bois?

L’augmentation de l’attrait des constructions en bois a été relevée par l’industrie. Si pour cette dernière, il s’agit plutôt d’une recherche d’un meilleur rapport qualité-prix, pour les consommateurs, selon André Laroche, il s’agit plutôt de goûts personnels.

Certains vont choisir le bois parce qu’il a une certaine prestance, parce que c’est un matériel qui est noble. [...] Cela va leur permettre d’optimiser leur conception de ce qu’un bâtiment peut être. André Laroche, gestionnaire solutions de régulation au Centre national de recherche Canada

Selon la Société d'habitation du Québec, pour chaque mètre carré de bois employé en construction, une tonne de CO2 est évitée (archives). Photo : CEI-Bois/EPF