La Place des Arts embauche et prend forme

Malgré une courte interruption de la construction en avril en raison de la pandémie, le bâtiment est désormais muni d’un toit.

La Place des Arts doit notamment accueillir les bureaux et infrastructures de sept organismes artistiques et culturels francophones.

Les installations de la Place des Arts : une salle de spectacle

un studio multifonctionnel

un centre artistique de la petite enfance

une zone jeunesse

une galerie d’art

un bistro avec scène et terrasse

une boutique-librairie

des espaces de bureau

L’organisme a annoncé cette semaine l’embauche de son directeur administratif, l’ancien président du Conseil des arts de Nipissing-Ouest (CANO), Marc Lavigne.

Marc Lavigne a également siégé à titre de membre et de président du conseil de l’école secondaire catholique Franco-Cité. Photo : Place des Arts du Grand Sudbury

La Place des Arts a également annoncé l’embauche d’une adjointe administrative qui contribuera à préparer la mise en exploitation du centre artistique.

Le centre artistique devait ouvrir ses portes cette année, mais des retards dans la construction l’année dernière ont repoussé la date d’ouverture de quelques mois.

Si l'hiver se passe comme on le prévoit, on anticipe que la construction va être terminée d'ici la fin mai avec une mise en service de tous les équipements en juin, ce qui veut dire qu'on déménagerait dans l'édifice en juillet ou août et qu'on ferait une ouverture officielle à l'automne 2021 Marc Lavigne, directeur administratif de la Place des Arts du Grand Sudbury

L’édifice s’étendra sur 3700 mètres carrés et le coût de sa construction est estimé à 30 millions de dollars.

Les organismes qui s'installeront dans la Place des Arts sont enthousiastes à l'approche de la concrétisation du projet.