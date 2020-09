COVID-19 : Pas de dépistage dans les pharmacies du Nord de l’Ontario pour l’instant

Selon la liste de pharmacies qui accompagnait mercredi l’annonce du gouvernement provincial, les établissements qui pourront effectuer le dépistage des personnes asymptomatiques sont situés dans les régions de Toronto et d’Ottawa.

La députée néo-démocrate de Nickel Belt et critique en matière de santé, France Gélinas, souligne que l'attente pour les tests dans le Nord de l’Ontario est plus longue que dans le sud de la province, là où se concentrent les ressources annoncées cette semaine.

Le dépistage est important pour contenir la pandémie , rappelle Mme Gélinas. J’essaie très fort de dire que nous aussi dans le Nord on veut se débarrasser de la COVID.

Je garantis qu’il va y avoir un paquet de monde qui va appeler sa pharmacie seulement pour se faire dire soit qu’elle ne fait pas partie du programme, ou désolé on n’est pas prêt. France Gélinas, députée néo-démocrate de Nickel Belt

L’Association des pharmaciens de l’Ontario (APO) confirme à ce propos que ce ne sont pas toutes les pharmacies dans la liste partagée par la province qui pourront commencer à effectuer des tests ce vendredi.

L’ APO Association des pharmaciens de l’Ontario explique que les magasins doivent s’adapter aux mesures de sécurité nécessaires.

France Gélinas doute d'ailleurs de la capacité des pharmacies à empêcher la propagation du virus.

La députée France Gélinas estime qu'inclure le secteur privé dans le système de dépistage n'est pas une bonne idée. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Il y a déjà beaucoup de personnes vulnérables qui ont besoin d’aller à la pharmacie et là on amène des personnes asymptomatiques, mais qui peuvent avoir le virus et le propager.

Je n’ai pas encore vu de façon sécuritaire d’amener des gens dans une pharmacie pour se faire tester pour un virus aussi virulent que la COVID-19 , ajoute-t-elle.

Jeudi, le gouvernement a annoncé un financement de 1,07 milliard de dollars pour élargir le dépistage et la recherche de contacts.

Cela inclut davantage d’emplacements pour le dépistage, incluant les pharmacies et les cabinets de soins primaires, et l’offre d’un service d’un dépistage à domicile.

Le communiqué de la province ne précise pas quelle part de cet argent sera dirigée vers le Nord.

Mme Gélinas souligne que plus d’argent est attendu depuis plusieurs mois.

Depuis le mois de juin, la santé publique a averti le gouvernement que lorsqu’il y aura un retour en classe et un retour au travail de toutes les familles qui gardaient leurs enfants à la maison depuis mars, il y aurait une demande pour plus de tests. France Gélinas, députée néo-démocrate de Nickel Belt

Qu’est-ce que le gouvernement a fait de juin à la mi-septembre? Rien! , ajoute la députée.