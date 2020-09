Le témoignage du massothérapeute et kinésiologue Patrick Chénard à son propre procès s’est poursuivi pour une quatrième journée, jeudi, au palais de justice de Mont-Joli. L'accusé a de nouveau réfuté avoir touché les parties génitales de deux autres plaignantes dans le cadre de son travail.

L’homme de 28 ans fait face à 11 chefs d’accusation d’agression sexuelle et un chef d’exploitation sexuelle.

Les faits allégués par les 10 présumées victimes se seraient produits en novembre 2015 à Trois-Rivières et entre janvier 2016 et avril 2018 à Rimouski. Deux d'entre elles étaient alors mineures.

Une autre plaignante avait témoigné lors du procès qui s’est amorcé le 6 janvier 2020, mais aucune accusation n’a été déposée dans ce dossier précis.

En cour jeudi matin, Patrick Chénard a nié avoir posé des gestes allégués par une sixième plaignante lors de traitements de kinésithérapie et de massokinésithérapie en 2017 et 2018.

Il a entre autres réfuté avoir effectué certains mouvements lors du massage des cuisses de la présumée victime.

Cette dernière avait entre autres allégué que Patrick Chénard l’avait massé de l’avant vers l’arrière de la cuisse jusqu’aux grandes lèvres de ses parties génitales.

Ce geste-là, je ne l’ai pas appliqué et c’est impossible , a soutenu l’accusé, en affirmant qu’il lui était impossible de passer sa main ou son avant-bras sous la cuisse de la présumée victime pendant ce mouvement.

En aucun cas mes doigts [ne] sont entrés en contact avec ses parties [génitales] , a-t-il plus tard insisté.

L’accusé a tenu à préciser qu’il était demeuré dégagé d’une bonne distance des parties génitales de la plaignante lors du seul geste qu’il estimait avoir posé près de l’intérieur de sa cuisse.

L’homme de 28 ans a aussi démenti avoir relevé les sous-vêtements de la présumée victime.

Il a reconnu que le fait d’ancrer le drap dans ses culottes pouvait lui avoir donné l’impression de les relever, mais a affirmé qu’il n’avait jamais fait de mouvement pour dégager son fessier.

Massages de détente en 2018

L'accusé a ensuite témoigné sur des massages de détente qui ont eu lieu avec une septième présumée victime dans le cadre de tests sur la musique en 2018.

Il a nié avoir touché à ses parties génitales en s’approchant de la région de l’aine. Il a expliqué que sa main s’était plutôt rendue jusqu’au pied de la fesse de la plaignante.

C’est dégagé des parties de madame à ce moment-là , a-t-il rétorqué.

Patrick Chénard a par ailleurs maintenu ne pas s’être attardé aux fesses et aux aines de la présumée victime pendant les massages en question. Il a affirmé qu’il n’avait pas de raison de le faire puisqu’il s’agissait de massages de détente et non de massages thérapeutiques.

L’accusé a également réfuté avoir exécuté un mouvement allégué pendant lequel il aurait descendu ses deux mains au milieu des seins de la plaignante pour ensuite passer sur ses parties génitales, sous ses sous-vêtements, et jusqu’à sa cuisse.

Il a dit que ses mains étaient restées éloignées de la poitrine de la plaignante et qu’il l’aurait complètement découverte du drap s’il avait effectué une telle manœuvre.

Il a soutenu ne pas s’être rendu à son pubis et s’être plutôt arrêté à son nombril.

C’est un geste qui m’apparaît impossible , a-t-il une fois de plus plaidé.

Le procès se poursuivra cet après-midi avec la suite du témoignage de l’accusé, mais sera ajourné pour la semaine en fin de journée. La date de la reprise du procès n'a pas encore été déterminée.