COVID-19 : 14 nouveaux cas en Gaspésie et un aux Îles

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie indique que 13 de ces nouveaux cas sont situés dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon.

La MRCMunicipalité régionale de comté de la Côte-de-Gaspé enregistre aussi un nouveau cas, de même que les Îles-de-la-Madeleine. L'archipel ne comptait plus de cas actifs de la maladie sur son territoire depuis avril.

Dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon, six cas sont liés à l'éclosion au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria. Au total, 15 résidents ont été déclarés positifs à la COVID-19 jusqu'à maintenant. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux refuse toujours de dévoiler combien de membres du personnel de l'établissement ont été déclarés positifs, précisant seulement qu'ils sont moins de cinq.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté Avignon : 129 (+13)

Bonaventure : 60

Rocher-Percé : 40

Côte-de-Gaspé : 27 (+1)

Haute-Gaspésie : 10

Îles-de-la-Madeleine : 12 (+1)

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rapporte par ailleurs trois nouvelles guérisons du virus, pour un total de 219 personnes considérées comme guéries. Neuf personnes ont cependant succombé au virus.

La région compte donc actuellement 50 cas actifs de COVID-19.

Le CISSS à la recherche de personnel

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a lancé jeudi matin un appel à la population afin de recruter de la main-d'œuvre pour prêter main-forte au personnel du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria.

Malgré la situation préoccupante au sein de l'établissement, la nouvelle hausse des cas dans la région est toutefois davantage attribuable à la transmission communautaire qu'à l'éclosion au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria, selon la santé publique.

Dans l'ensemble du Québec, la santé publique fait état de 582 nouveaux cas confirmés de COVID-19, pour un nombre total de personnes infectées de 69 670.