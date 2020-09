Fenêtre sur les arts : théâtre, musique, cinéma et lectures publiques

Dans l'autobus avec Le Pommetier

La pièce « Le Pommetier » se déroule dans un autobus. Photo : Radio-Canada

La saison d'automne du Théâtre Périscope commence avec un spectacle très intimiste et empreint de poésie. Le Pommetier est une production d’Ubus Théâtre, en collaboration avec la compagnie Pupulus Mordicus.

Dans un autobus scolaire transformé, Bérengère accueille quatre spectateurs à la fois pour leur parler de choses et d’autres, de sa rencontre avec son mari, qui a planté un pommetier au début de leur union, par exemple. Des objets s’animent autour d’elle, au fil de son récit, et un prélude sous forme de parcours théâtral conduit chaque spectateur jusqu’à l’autobus jaune emblématique d’Ubus Théâtre.

Ce spectacle familial, pour les six ans et plus, est d’une durée de 30 minutes. Il sera proposé jusqu’au 10 octobre au Périscope. Le port du masque est obligatoire pour tous.

Valérie Cloutier

Place aux 24es Journées de la culture!

Les 3 capitaines Photo : Radio-Canada / Facebook @ Les 3 capitaines

Les journées de la Culture sont de retour pour une 24e année. En raison de la crise de la COVID-19, elles seront cependant déployées sur un mois, plutôt qu'une fin de semaine.

C'est plus de 1000 activités qui seront présentées au cours des prochaines semaines sous le thème Les 1001 métiers de la culture . Certaines en présence des participants, d'autres de façon virtuelle.

Je vous suggère pour ma part de voyager grâce à la musique traditionnelle du groupe Les 3 capitaines  (Nouvelle fenêtre) . Chantées ou instrumentales leurs mélodies séduisent petits et grands grâce à leur bonne humeur.

Rendez-vous samedi, à La Batterie royale, de 16 h à 17 h.

Anne-Josée Cameron

La Déesse des Mouches à Feu

Le film «La déesse des mouches à feu» sera projeté en salle en présence de la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette Photo : courtoisie Festival de cinéma de la ville de Québec

Récipiendaire du « Grand Prix de la Compétition — Long Métrage » du FCVQFestival de cinéma de la Ville de Québec 2020, La Déesse des mouches à feu est un film magnifique qui raconte l'adolescence et ses turbulences avec beaucoup de sensibilité et d'authenticité. Ce film d’Anaïs Barbeau-Lavalette , inspiré du roman de Geneviève Pettersen, et dont le scénario est signé par Catherine Léger, met en vedette Caroline Néron, Normand D’Amour et plusieurs jeunes acteurs extrêmement talentueux, dont la jeune Kelly Depeault, qui crève l'écran dans le rôle de Catherine

Un film fougueux, à fleur de peau, sensoriel. Pour ses interprétations exceptionnelles, pour cette charge de vie bouleversante et inspirante. Une réalisation magique, enveloppante et profondément humaine a souligné le jury du FCVQ, Festival de cinéma de la Ville de Québec qui a choisi unanimement de remettre le Grand prix à La Déesse des mouches à feu parmi les 10 longs métrages en compétition.

La Déesse des mouches à feu est en salles à compter d'aujourd'hui, 25 septembre.

Patricia Tadros

Lectures publiques au Théâtre La Bordée

La pièce «Les muses orphelines» de Michel Marc Bouchard sera livrée par quatre comédien(nes). Photo : Radio-Canada

Nouvelle formule mise de l'avant cet automne, l'équipe du Théâtre La Bordée propose une série de lectures publiques présentée chaque samedi, jusqu'au 10 octobre.

Cette semaine, c'est le texte de la pièce Les muses orphelines de Michel Marc Bouchard, qui sera livré par quatre comédien(nes).

Quand? Le samedi 26 septembre, 20 h 30. Où? Au Théâtre de La Bordée, sur la rue Saint-Joseph Est. La durée de la représentation? 1 h 30, sans entracte. Le coût? 20 $. Il reste encore quelques places disponibles.

Les prochains rendez-vous : La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière (3 octobre) et La corneille de Lise Vaillancourt (10 octobre).

Une lecture publique se rapproche beaucoup d'une histoire qui nous est racontée. Il n’y a ni décor ni costumes. Quelquefois, de la musique. Les acteurs sont devant un lutrin et vous jouent la pièce. Étant donné qu'ils ont répété plusieurs heures, ils livrent la pièce avec émotion et intelligence. Et c’est vous, dans votre tête, qui créez votre propre mise en scène! — Théâtre La Bordée

Claudia Genel