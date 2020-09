Atteint de la COVID-19, un élève avertit ses camarades de la sévérité du virus

L’élève fréquente l'école John Pritchard, un secondaire qui compte au moins 26 personnes infectées par le nouveau coronavirus. Il s'agit de la plus importante éclosion dans une école du Manitoba. L’enseignement à distance a donc été mis en place pour environ 250 élèves.

C'est un peu effrayant, parce que vous ne vous attendez pas à ce que cela frappe vraiment fort dans votre école , dit le jeune de 12 ans dont CBC/Radio-Canada a choisi de protéger l’identité.

On se dit qu'en tant que jeune, la COVID-19, pour ceux qui ont un système immunitaire fort, ce ne sera pas trop mauvais, mais c'est quand même un peu effrayant. Alors, restez prudents , prévient-il, à l’égard des autres élèves de la province.

Comme un rhume

Le 11 septembre, le préadolescent s’est réveillé avec une toux et des éternuements. Pensant qu’il avait un rhume, il est resté chez lui. Puis, au cours des deux semaines suivantes, le jeune a perdu son sens olfactif et celui du goût. Il a aussi eu quelques difficultés à respirer et il s'est senti constamment fatigué.

Deux jours après son test, la province a publié un communiqué dans lequel elle informait qu’un cas de COVID-19 avait été détecté à l'école John Pritchard après qu’une personne asymptomatique ait été dans le bâtiment du mardi au jeudi précédents.

L'élève de 7e année a été testé le 14 septembre et a obtenu son résultat positif le lendemain.

Avec un peu de recul, il croit qu'il aurait pu contracter le virus à l'heure du déjeuner lorsque les quatre classes de 7e année ont mangé ensemble dans le gymnase de l'école. Bien que les classes se trouvaient de part et d'autre du gymnase, il dit qu'il y avait encore environ 80 étudiants dans la salle.

Les élèves ne respectaient pas la distanciation physique. Ils parlaient sans porter de masque. L'adolescent de 12 ans atteint de la COVID-19

Il ajoute que les boutons à l'extérieur des salles de bains, utilisés pour faire savoir aux autres qu'une place est libre, constituaient également une surface commune. Les enfants appuient dessus, mais il dit n'avoir vu aucun nettoyage.

Maintenant, l'élève assure qu'il connaît environ cinq amis de sa classe de 7e année qui ont également contracté le virus.

Au début, j’avais honte d’être celui qui est tombé malade, que personne ne voudrait fréquenter. Mais ça a changé quand j’ai appris que des amis étaient eux aussi malades. Ça m’a fait du bien de savoir qu’ils savent comment je me sens, et que, moi aussi, je sais comment ils se sentent.

Les responsables de la santé publique du Manitoba ont mené une enquête assez approfondie et continuent de se pencher sur l'épidémie de l’école John Pritchard, a déclaré le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin. Il a aussi précisé que les cas touchent à la fois le personnel et les étudiants, mais sont principalement liés au même groupe-classe.

Assez bonne compréhension de la transmission à l'école

Nous sommes très intéressés par les leçons apprises , a déclaré jeudi le Dr Roussin, interrogé sur les cas dans cette école.

Il explique que les responsables de la santé publique ont une assez bonne compréhension du cas zéro et de la manière dont la transmission s'est produite et travaillent avec l'école pour mieux comprendre l'épidémie.

Brent Roussin ajoute que même avec l'utilisation de masques, l'espacement et les meilleurs efforts de tout le monde pour suivre les directives, le défi avec ce virus est qu’on ne peut pas baisser la garde .

Les jeunes peuvent avoir des symptômes très légers qui peuvent parfois passer inaperçus , relève-t-il.

De son côté, la division scolaire River East Transcona affirme travailler afin de s’assurer que toutes les règles sanitaires sont en place et a encouragé la famille du jeune à parler directement avec l’école à propos de ses inquiétudes.

Beaucoup de détails seront consolidés peu avant la date de retour [à l’école] en collaboration avec la santé publique , a déclaré Amanda Gaudes, coordonnatrice principale des communications, dans un courriel à CBC/Radio-Canada.

Une multitude de symptômes

Presque guéri, le jeune garçon passe maintenant ses journées à la maison. Entre ses devoirs et des parties de jeux vidéo, il essaie de réduire les symptômes de la maladie, comme la perte de sens, les maux d’estomac et de gorge ou encore la diarrhée. Tous ces symptômes vont et viennent à différents moments, dit-il.

Il remarque que son quotidien avait aussi changé. C'était un peu différent de devoir porter un masque partout dans la maison et nettoyer derrière lui tout ce qu’il touchait, explique-t-il.

J’ai dû rester dans ma chambre la plupart du temps.

Il reste tout de même en contact avec ses amis par textos. Certains ont contracté le virus et d’autres sont juste inquiets d'aller à l'école.

Le reste de sa famille est aussi allé se faire dépister après son résultat positif. Tous ont été déclarés négatifs.

L'école reste en code orange

Sa mère espère que les mesures de distanciation soient mieux appliquées à l'école et dans les autobus qui transportent les élèves entre les écoles, car les expositions ont été liées à la fois aux itinéraires d'autobus de la Winnipeg Transit et de la Division scolaire River East Transcona.

L'école John Pritchard demeure, pour le moment, en zone orange, le deuxième en importance dans l'échelle de la province. Cela signifie que des mesures supplémentaires sont en vigueur, comme garder les élèves à deux mètres de distance.

L'élève de 7e année affirme qu'il préférerait que la moitié de sa classe reste à la maison et l'autre en classe lors de journées alternées afin de garder la distance de deux mètres tout au long de l'année scolaire.

Il espère maintenant qu’en prenant la parole, cela aidera d’autres malades éventuels à ne pas avoir honte s’ils sont déclarés positifs et que cela permettra d’insister sur l’importance de suivre les règles sanitaires.

Selon des informations d'Erin Brohman