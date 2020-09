CHSLD : la ministre Blais vient de « tirer dans la chaloupe », dit Bérubé

Le témoignage explosif de la ministre Blais a eu de quoi surprendre le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé. Avouez que c’est sans précédent , a-t-il lancé aux journalistes lors d’un point de presse.

En laissant entendre à l’émission Enquête que les milliers de vies perdues dans les CHSLD en raison de la pandémie de COVID-19 étaient notamment la faute du directeur national de santé publique et du premier ministre, Mme Blais a agi comme une lanceuse d’alerte, s’est étonné M. Bérubé.

La ministre Blais a confié à Enquête ne pas avoir été suffisamment écoutée par ses collègues ni avoir eu les moyens nécessaires pour faire face à la crise de la COVID-19 dans les résidences pour aînés.

En tant que membre du conseil des ministres, Mme Blais vient ni plus ni moins de tirer dans la chaloupe , a jugé M. Bérubé.

Ça devient un pattern. C’est la même chose qu’elle a dite à Philippe Couillard, qu’elle n’avait pas les pouvoirs, a-t-il noté. Pour préserver sa responsabilité ou sa popularité, elle jette le blâme sur son propre premier ministre!

Pour la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, l’avenir de Mme Blais à titre de ministre est en jeu. Il reviendra à M. Legault d’ expliquer à la population pourquoi Mme Blais est toujours en poste , a-t-elle déclaré.

On est ministre ou on ne l'est pas , a-t-elle dit. Mme Blais est ministre responsable des CHSLD, ministre responsable des Aînés; elle est imputable , tout comme l'est le premier ministre Legault, a-t-elle ajouté.

Même son de cloche du côté de Québec solidaire, où la co-porte-parole Manon Massé a estimé que la ministre Blais devait aussi assumer pleinement lorsque les choses ne vont pas bien .

La CAQ ne peut pas s’en défaire de même; elle est au pouvoir depuis deux ans! Elle est arrivée, il y avait de l’argent dans le coffre. Et elle continue de penser que le privé, c’est bon en santé , a déploré Mme Massé.

Selon Dominique Anglade, M. Legault doit « expliquer à la population pourquoi Mme Blais est toujours en poste ». Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Mme Anglade en a profité jeudi pour reprocher au Dr Arruda ses déclarations irresponsables plus tôt cette semaine lorsqu’il a évoqué la possibilité d'envoyer des policiers dans les maisons pour contrôler la propagation de la COVID-19.

La ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre, Geneviève Guilbault, a dû rectifier le tir, hier, en précisant que le gouvernement n’envisageait pas de permettre aux agents d’entrer dans les résidences privées sans mandat, contrairement à ce qu’avait affirmé M. Arruda.

Pas de sanctions en vue, assure Québec

Malgré les propos qu'elle a tenus, Marguerite Blais ne perdra vraisemblablement pas son poste. M. Legault n'a pas l'intention de la sanctionner, ont indiqué des sources proches du premier ministre.

L'entrevue que Mme Blais a accordée à Enquête a été enregistrée cet été alors qu'elle était encore en état de choc, explique-t-on en substance.