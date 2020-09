La tragédie dans les CHSLD était prévisible depuis longtemps

La protectrice du citoyen, Marie Rinfret, presse le gouvernement Legault d'agir pour corriger la situation dans les CHSLD. Après des années de rapports accablants et de recommandations claires, dit-elle, il a tout en main pour rectifier la situation.

Après les analyses et les constats, il faut convenir à un certain moment que tout a été dit et que tout est en place pour passer à l'action , insiste-t-elle.

Dans son rapport annuel publié aujourd'hui, elle implore les élus de mettre en place les mesures maintes fois recommandées.

Les plaintes dans le réseau de la santé ont augmenté de 26 % d'avril 2019 à mars 2020. Mais la nature des plaintes n'a rien de nouveau : il s'agit de problèmes connus depuis longtemps et qui ont fait l'objet de bien des études dont les résultats ont été ignorés.

La protectrice du citoyen conclut que les drames vécus dans les CHSLD dès le début de la pandémie sont un exemple criant. Qui ignorait le manque de personnel et la vétusté des lieux?

Elle déplore qu'au fil des ans, les différents gouvernements aient fermé les yeux sur les correctifs à apporter.

Assurer le suivi nécessaire auprès des CHSLD privés

La protectrice du citoyen s'inquiète notamment du manque de suivi auprès des CHSLD privés non conventionnés.

Elle rappelle qu'au fil des ans, deux rapports du ministère de la Santé et un autre d'une consultante mandatée par le CISSS ont révélé des problèmes majeurs quant à la qualité des services.

Certaines recommandations remontent à 2015, mais elles n'ont pas été implantées, au contraire, elles ont été accueillies dans l'indifférence générale , peut-on lire dans le rapport.

Dévouement du personnel soignant

Marie Rinfret souligne par ailleurs le travail colossal accompli par les membres du personnel soignant des CHSLD.

Elle demande que soit reconnu leur dévouement, particulièrement celui des préposés aux bénéficiaires qui doivent pallier le manque de ressources humaines et matérielles pour répondre aux besoins des résidents.

Ces hommes et ces femmes s'investissent véritablement pour remplir le rôle exigeant qui est le leur. Ils méritent qu'on reconnaisse la valeur de leur importante contribution. Extrait du rapport du Protecteur du citoyen

Enquête dans les CHSLD

La protectrice des citoyens prépare un autre rapport plus spécifique à la tragédie vécue lors de la première vague de COVID-19 dans les CHSLD.

Elle a lancé en mai dernier une enquête pour faire la lumière sur ce qu'ont vécu les aînés dans les centres de soins pendant la crise.

Pour ce faire, elle veut entendre les témoignages des résidents. Elle doit publier un rapport d'étape cet automne. Les conclusions finales seront dévoilés l'an prochain.