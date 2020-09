Affaire Breonna Taylor : colère et indignation dans les grandes villes américaines

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Partagez via LinkedIn (Fenêtre modale)

Partagez via LinkedIn (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Radio-Canada

La colère qu’a suscitée le jugement d’un grand jury du Kentucky dans la mort de la jeune Afro-Américaine Breonna Taylor, tuée sous les balles des policiers il y a un peu plus de six mois, s’est répandue mercredi dans les rues de plusieurs grandes villes américaines, où le traitement réservé aux agents a été vivement dénoncé.

À Louisville, où Breonna Taylor a été abattue, des centaines de personnes se sont rassemblées malgré le couvre-feu de 21 h à 6 h 30, imposé par le maire, Greg Fischer. Les autorités, qui étaient déployées en grand nombre, ont indiqué avoir procédé à l’arrestation de 127 personnes; certaines ont vandalisé des commerces tandis que d’autres ont tenté d’utiliser des véhicules appartenant à la Ville pour ériger des barricades, selon la police. Plus tard dans la soirée, des manifestants qui ont refusé de se plier à l'ordre de se disperser ont été arrêtés pour violation du couvre-feu et rassemblement illégal, a affirmé la police par communiqué. Les policiers ont été appelés à disperser les manifestants qui ont défié le couvre-feu imposé par le maire de Louisville. Photo : Reuters / CARLOS BARRIA Deux policiers qui se trouvaient vers 20 h 30 (heure locale) sur les lieux d'une des manifestations de cette ville ont été blessés par balle. L’un des deux agents a dû subir une opération chirurgicale. Leur état est stable et leur vie ne s’en trouve pas menacée, a fait savoir la police, qui n’a pas voulu donner de commentaire sur l’arrestation d’un potentiel suspect responsable des tirs qui ont blessé les agents. Si la nuit a été agitée à Louisville, elle l’a été également dans plusieurs villes des États-Unis, où le mouvement de contestation a aussi pris d’assaut les rues. Boston, Washington, Chicago, Seattle et Philadelphie ont notamment été le théâtre de manifestations. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Brooklyn afin de réclamer justice pour Breonna Taylor. Photo : Reuters / JEENAH MOON Le motif de la colère des manifestants : aucun des trois agents qui ont fait irruption chez Breonna Taylor en mars dernier, en enfonçant la porte de son domicile, n'a été poursuivi pour son homicide. Un des policiers, qui ne travaille plus depuis, a été accusé dans cette affaire mercredi, mais pour avoir « mis en danger » de façon injustifiée les voisins de Mme Taylor. À New York, des milliers de personnes ont traversé le pont de Manhattan et bloqué toute circulation afin de réclamer justice pour Breonna Taylor et ses proches. Des manifestants ont marché dans le Wicker Park, à Chicago, après que le grand jury du Kentucky eut rendu son jugement dans l'affaire Breonna Taylor. Photo : Associated Press / Ashlee Rezin Garcia Du côté d’Atlanta, dans l’État de Georgie, la police a eu recours à des agents chimiques afin de disperser des manifestants qui ont tenté de monter sur un véhicule de la SWAT. Certains protestataires ont été arrêtés, a indiqué une porte-parole de la police d’État, Franka Young, sans préciser le nombre de personnes. Dans la ville de Saint Paul, au Minnesota, un événement a aussi été organisé pour dénoncer la décision du grand jury du Kentucky. Diamond Reynolds, la copine de Philando Castile, qui a été tué par un policier en 2016, a pris la parole devant la foule. Je ne veux pas […] qu’on oublie toutes les vies innocentes qui ont été enlevées, a-t-elle déclaré. Nous ne pouvons pas les oublier. À lire aussi : La famille d'une Afro-Américaine tuée par la police obtient 12 millions

L’abolition du racisme systémique passe par une solidarité mondiale, dit Angela Davis

États-Unis : les manifestations contre le racisme se multiplient, les heurts aussi