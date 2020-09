La première députée de l’histoire du Nouveau-Brunswick est décédée

Elle est morte paisiblement mercredi, dans le foyer de soins Monarch Hall, à Riverview, entourée de membres de sa famille et du personnel.

Pour le moment, nous nous occupons de communiquer avec les membres de notre famille et nos nombreux amis et collaborateurs. Maman a vécu une vie enrichissante que nous célébrerons plus tard, lorsque nous pourrons prendre des dispositions appropriées , affirment le fils de Mme Robertson, Doug, et ses filles, Leslie et Tracy, dans un communiqué.

À l’instar de milliers d’autres familles au pays, la nôtre fera de son mieux pour faire son deuil durant cette période sans précédent , ajoutent-ils.

Brenda Robertson a été élue pour la première fois en 1967 en tant que députée progressiste-conservatrice du comté d’Albert.

Elle a été réélue aux élections de 1970 et nommée ministre de la Jeunesse. Elle a été la première femme à siéger au Conseil des ministres du Nouveau-Brunswick.

Brenda Robertson a été réélue en 1974, en 1978 et en 1982 en tant que députée de Riverview. Elle a été ministre de la Santé de 1976-1982 et ministre responsable de la Réforme des programmes sociaux de 1982 à 1984.

Elle a été nommée au Sénat en 1984 par le premier ministre Brian Mulroney. Elle a siégé au Sénat jusqu’à sa retraite, en 2004. Elle a été décorée de l’Ordre du Nouveau-Brunswick cette même année.