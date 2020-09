Reprise partielle des cours en classe dans les établissements d'enseignement collégiaux

Au début du mois, les cégeps de La Pocatière, Rivière-du-Loup et Rimouski, ainsi que le Pavillon-de-l'Avenir de Rivière-du-Loup, l'Institut de technologie agroalimentaire (ITA) de La Pocatière et le Centre matapédien d'études collégiales (CMEC) d'Amqui avaient annoncé que leurs cours se dérouleraient uniquement par visioconférence pour quelque temps, afin de freiner la transmission de la COVID-19.

Début du retour à la situation pré-éclosion

Deux semaines plus tard, le Cégep de La Pocatière confirme que l'enseignement en formule hybride, c'est-à-dire en classe et via les plateformes web, reprendra à compter de vendredi.

Cette décision fut prise en collaboration avec la santé publique , indique le Cégep, qui mentionne toutefois que les activités parascolaires demeurent suspendues, étant donné la situation fragile.

Dates de réouvertures : Cégep de La Pocatière : 25 septembre Cégep de Rimouski : 28 septembre CMECCentre matapédien d’études collégiales d'Amqui : 5 octobre Cégep de Rivière-du-Loup : enseignement exclusivement à distance jusqu'en octobre

Le Cégep de Rimouski rouvrira ses portes lundi, pour certains cours, tandis que l'enseignement à distance se poursuivra au moins jusqu'en octobre au Cégep de Rivière-du-Loup.

La situation sera réévaluée en collaboration avec la direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent en octobre , précise le responsable des communications du Cégep, Jérémie Bouchard.

Du côté du CMECCentre matapédien d’études collégiales , une journée d'examen de français aura lieu en classe dès la semaine prochaine. Pour le retour à la situation pré-éclosion, où les cours des étudiants de première année et les laboratoires étaient donnés en présentiel, il faudra attendre le 5 octobre.

Cette réouverture de l'établissement en octobre, une semaine en amont de la mi-session, permettra de faire de nombreux examens en classe. Une bonne nouvelle pour les professeurs, car les examens sont la bête noire pour les cours à distance, explique Geneviève Morin, directrice du CMECCentre matapédien d’études collégiales .