La pièce Peau d’vache sera présentée au Théâtre du Bic dès vendredi

À l’aube de la première, l’autrice Stéphanie Pelletier vit toute une gamme d’émotions : je suis fébrile , confesse-t-elle d’emblée.

C’est stimulant de voir que tout s’intègre ensemble : les extraits de film, le conte, le visuel à l’écran. Oui, j’angoisse. Mais là, j’ai hâte , avoue-t-elle.

Dans la pièce imaginée par Stéphanie Pelletier, l’art vivant et l’art visuel se rencontrent et se mélangent.

Accompagnée de façon virtuelle par ses personnages, l’autrice, qui elle, sera présente sur scène en chair et en os, livrera un conte aux spectateurs. C’est super facile de me glisser à travers les extraits du film , relate Mme Pelletier.

Selon elle, ces interactions permettront aux spectateurs d’entrer davantage dans l’histoire.

[Les spectateurs] ont un pas de plus de l’histoire, peut-être qu’ils vont rentrer encore plus parce que justement on leur donne un coup de pouce avec les images.

Stéphanie Pelletier, autrice du conte Peau d'vache