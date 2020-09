Les embouteillages aux sites de dépistage entravent la lutte contre la COVID-19

Lorsque Bronagh Nazarko a emmené l'un de ses enfants passer un test de COVID-19 à Winnipeg, elle a fini par attendre quatre heures en ligne et a raté une journée de travail.

Quand ce fut au tour de son mari d'emmener leurs deux autres enfants se faire dépister plusieurs jours plus tard, il a également attendu quatre heures et a manqué une journée de travail.

L'expérience l'a amenée à se demander comment les autres parents sont censés jongler avec leurs responsabilités de garde d'enfants et de travail en attendant de subir cet examen médical, que le gouvernement du Manitoba promeut depuis six mois comme un élément central de sa réponse à la pandémie.

On a la chance d'avoir des emplois de bureau assez flexibles et de pouvoir travailler à domicile, mais pour beaucoup de gens, je ne vois tout simplement pas comment cela est possible , a-t-elle déclaré lors d’une entrevue mercredi.

Je peux comprendre que cela pourrait dissuader les gens de se faire dépister, et je crains que cela signifie que des cas ne seront pas détectés parce que les gens ne voudront pas attendre.

Toujours une forte hausse de la demande de dépistage à Winnipeg

Cela fait des semaines qu’il y a de longues files d'attente à l'extérieur du seul site de dépistage au volant de la COVID-19 à Winnipeg, situé dans le North End sur la rue Main. Mais il y a aussi beaucoup de fréquentations aux trois autres sites de dépistages de la ville.

Winnipeg est maintenant l'épicentre de l'épidémie de COVID-19 dans la province, la ville possédant 335 des 418 cas actifs du Manitoba.

La province a répondu en prévenant que davantage de restrictions pourraient être imposées à la région sanitaire de Winnipeg si les gens ne deviennent pas plus diligents pour se rassembler en petits groupes seulement, se laver les mains, se tenir à une distance sécuritaire les uns des autres et porter un masque lorsque la distanciation physique est impossible.

Mardi, la province s'est également engagée à ouvrir un autre site de dépistage d'ici le 28 septembre, placé sous la direction de l'entreprise privée de soins de santé Dynacare. Il est censé collecter jusqu'à 1400 échantillons par jour dans un premier temps, avec le potentiel d'administrer 2600 écouvillons.

Le nouveau site de dépistage annoncé [mardi] aidera à réduire les délais de prélèvement d'échantillons dus à l'augmentation des volumes , a déclaré Santé publique Manitoba dans un communiqué.

L'opposition officielle, elle, soutient que cette promesse n'est pas suffisante pour les Manitobains à l'heure actuelle.

Je pense que les gens sont agacés aujourd'hui d’attendre des heures d'affilée , a déclaré le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Wab Kinew.

C'est quelque chose que le gouvernement a vu venir pendant six mois au moins. Et encore une fois, nous avons tous fait d'énormes sacrifices, que ce soit au niveau personnel ou social, pour essayer d’aplatir la courbe, pour donner plus de temps au gouvernement.

Pallister a misé sur le dépistage pour inspirer la confiance

Au plus fort des restrictions au Manitoba, le premier ministre Brian Pallister laissait entendre que le dépistage à grande échelle et le suivi des contacts seraient les clés pour permettre à la province de revenir à une situation normale.

Nous savons que grâce à une augmentation des tests, il est plus probable que nous puissions instaurer la confiance, non seulement du grand public, mais aussi des responsables de la santé dont nous devons écouter les conseils. Nous savons qu'en faisant ça nous n’ouvrons pas la porte à une résurgence des infections à la COVID-19 dans notre province , a déclaré, le 16 avril, Brian Pallister.

Douze jours plus tard, il s'est engagé à augmenter la capacité de test en laboratoire à 3000 par jour avec l'aide d'un nouveau laboratoire Dynacare à Winnipeg. Celui-ci a été achevé à la fin du mois de juillet et, malgré le fait que sa date d’ouverture n’a pas été annoncée, le Manitoba peut maintenant effectuer jusqu'à 2800 tests par jour, entre ceux effectués au laboratoire Dynacare et ceux au laboratoire provincial de Cadham.

Au cours des dernières semaines, la province a réalisé moins de 1500 tests par jour, en moyenne, et les Winnipégois ont commencé à se plaindre des longues files d'attente.

Contrairement au mois d’avril, lorsque les employés du secteur de la santé qui étaient inactifs en raison des restrictions sur les interventions dans les hôpitaux et les cliniques présentaient un bassin facilement accessible de main-d'œuvre qualifiée, les administrateurs de la santé se sont retrouvés incapables de trouver du personnel pour prolonger les heures d’ouverture des sites de dépistage, a déclaré le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, la semaine dernière.

Wab Kinew, lui, accuse la province de trop se reposer sur une entreprise privée.

On a l’impression que le gouvernement abdique sa responsabilité sur la plus importante mesure de santé actuelle, à savoir si l'on a ou non la COVID-19.

Les entreprises peuvent faire dépister leurs employés au travail

Il s'est également dit préoccupé par le fait que Dynacare fournisse des tests de COVID-19 sur les lieux de travail pour les entreprises disposées à payer un supplément pour faire dépister leurs employés.

Si quelqu'un a plus d'argent et qu'il a une entreprise déclarée, tout d'un coup, il peut éviter l’attente. Pour moi, ce n'est pas juste et cela viole l'intérêt de la santé publique que nous avons tous dans la lutte contre la pandémie , a-t-il déclaré.

Mark Bernhardt, directeur des communications de Dynacare basé à Brampton, en Ontario, a confirmé que l’entreprise fournit des tests mobiles sur les lieux de travail pour la COVID-19, ainsi que des tests sanguins pour d'autres maladies.

Tous les échantillons recueillis auprès de clients privés sont traités dans un laboratoire à Brampton, a-t-il assuré, et n'ont donc pas d'incidence sur le temps d'attente dans les laboratoires publics à Winnipeg.

Selon des informations de Bartley Kives