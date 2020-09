Timide reprise des voyages tout-inclus

Après des mois de pause forcée, les entreprises proposent des voyages qui comprennent entre autres une assurance en cas d’infection à la COVID-19 et une plus grande flexibilité en cas d’annulation.

C’est le cas chez Voyages AquaTerra à Sherbrooke qui a rouvert ses bureaux il y a deux semaines. Même si la reprise des activités est plutôt timide, une relance serait impossible sans cet ajustement de l’offre, assure le copropriétaire de l’entreprise, Christian Dubreuil.

Ce dernier précise que les voyages respectent les règles sociosanitaires.

Ça se passe bien dans les avions, dans les aéroports, la prise de la température et tout ça. Dans les hôtels, dans les tout-inclus, il y a des protocoles. Ça se passe comme ici. Les employés ont des masques, dans les restaurants c’est pareil , explique-t-il.

Il n’y a presque personne dans les hôtels, c’est certain qu’il ne faut pas s’attendre à aller à Cancún et faire la fiesta, ça va être plus tranquille, mais les plages sont désertes.

Christian Dubreuil, copropriétaire Voyages AquaTerra Sherbrooke