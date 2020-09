Quatrième jour de manifestations en Égypte contre le président Sissi

Pour la quatrième journée successive, des Égyptiens ont manifesté dans plusieurs villes et villages du pays, réclamant le départ du président et reprenant le slogan utilisé contre M. Moubarak : Dégage .

Les manifestants ont répondu à l’appel de l’activiste Mohamed Ali, qui vit en exil en Espagne, appuyé par plusieurs groupes d'opposants.

Cet activiste est devenu la bête noire du régime, après avoir dénoncé sur les réseaux sociaux des affaires de corruption dans lesquelles seraient impliqués de hauts gradés de l’armée.

Après avoir lancé, toujours sur les réseaux sociaux, un appel à manifester le 20 septembre, les forces de police et de l’armée se sont déployées dans les villes du pays pour empêcher les rassemblements, comme à l’emblématique place Tahrir, au Caire.

Malgré l'imposant dispositif policier, des centaines d’Égyptiens sont sortis dans les rues, notamment la nuit.

Selon des activistes et des avocats cités par Al-Jazira, des dizaines de manifestants sont poursuivis, dont des femmes et des enfants, et font face à diverses accusations, dont appartenance à des groupes terroristes .

Les manifestants protestent contre les conditions de vie devenues très difficiles pour une majorité de la population, après une succession d’augmentations des prix des transports, des carburants et de l’électricité.

La récente décision du gouvernement de démolir des dizaines de résidences et de mosquées, qui auraient été construites illégalement, a été le point de départ de plusieurs manifestations, au cours desquelles un jeune protestataire a été tué.