Les sœurs Boulay prennent une longue pause

Les sœurs Boulay ont annoncé mercredi qu’elles prenaient une pause d’une durée indéterminée afin de se reposer et de prendre du recul.

Les derniers mois, ponctués par les vagues de dénonciations et les crises au sein de nos anciennes équipes, ont eu raison de notre santé physique et mentale , a écrit le duo composé de Stéphanie et Mélanie Boulay.

Les médecins nous ont dit d’arrêter, notre nouvelle équipe nous a suggéré de prendre un recul. Il faut nous remettre sur pied avant de pouvoir chanter à nouveau. Les sœurs Boulay

Selon leur relationniste, les deux artistes vont consacrer cette pause à se reposer.

Par conséquent, les huit concerts que devaient donner les sœurs Boulay au Québec d’ici la fin de l’année sont reportés.

Un été difficile

En juillet dernier, elles s’étaient dissociées de leur maison de disques Dare To Care à la suite de la vague de dénonciations d’agressions et de harcèlement sexuels.

Dare To Care avait lâché l’auteur-compositeur-interprète Bernard Adamus, qui avait été dénoncé en ligne. Eli Bissonnette, le fondateur et, alors, président de Dare To Care, s’était alors excusé d’avoir été complice de tout un système en refusant d'agir.

Eli Bissonnette avait alors quitté la présidence de la maison de disques, qui avait ensuite été évincée de l’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

Depuis leur départ de Dare To Care, les sœurs Boulay ont intégré l’agence de gérance d’artistes Hôtel Particulier.