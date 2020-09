Nous ne voyons rien dans ce discours du Trône qui répond aux préoccupations exprimées par la Saskatchewan et par les premiers ministres du pays lors du Conseil de la fédération , affirme-t-il en conférence de presse mercredi.

Même selon les normes des discours du Trône, qui sont toujours vagues, le discours d’aujourd’hui était spécialement vague. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Scott Moe aurait voulu un budget avec des mesures précises à savoir d'où provient l’argent et où il se dirige, notamment en ce qui concerne la Saskatchewan.

J’aimerais voir un budget afin de savoir où nous en sommes et combien de générations vont devoir payer pour les dollars qui sont dépensés par le gouvernement fédéral , critique-t-il.

Scott Moe a aussi souligné qu’il attend de voir si le Nouveau Parti démocratique (NPD) de Jagmeet Singh va appuyer ce discours du Trône.

Plus tôt mercredi, les conservateurs ont annoncé qu’ils n’appuieront pas l’allocution du gouvernement Trudeau et le Bloc québécois avait affirmé qu'Ottawa n’a rien écouté des demandes urgentes et légitimes du Québec et des provinces .