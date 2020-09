Grève de 24 heures pour les garderies en milieu familial dans l’Est-du-Québec

À Rimouski, des dizaines de manifestants ont marché du stationnement de Radio-Canada, sur le boulevard René-Lepage, jusqu'au Musée régional de Rimouski.

Des responsables de garderie en milieu familial, des éducatrices, des représentants syndicaux, mais aussi des parents ont participé à l'événement.

On veut avoir des conditions de travail à la juste valeur de notre travail. Caroline Fournier, présidente pour les responsables de garderie en milieu familial pour la région de Rimouski

Les responsables de service de garde en milieu familial réclament un salaire équivalent aux éducatrices en CPE. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

Le ministre s'entête à ne pas nous donner d'augmentation de salaire. On est des éducatrices, la plupart on est formée, on doit répondre aux exigences du ministère et on veut un salaire à notre juste valeur. On nous demande toujours plus de choses, mais sans nous rémunérer pour les tâches supplémentaires , précise la présidente pour les responsables de garderie en milieu familial pour la région de Rimouski, Caroline Fournier.

Dans le cadre de ces négociations, les travailleurs affiliés à la CSNConfédération des syndicats nationaux réclament une rémunération équivalente à une éducatrice en CPECentre de la petite enfance , non formée, au premier échelon .

Une mère de famille appui les travailleurs en grève pour les garderies en milieu familial dans l’Est-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

Pour Sarah Loboda, mère de quatre enfants, soutenir ces travailleurs essentiels est primordial.

On sait que c'est surtout un milieu de femmes, donc se faire dire qu'ils peuvent travailler à moindre salaire pour éduquer les enfants, on ne peut pas laisser passer ça dans notre société en 2020 , explique-t-elle.

Ils sont incroyables avec les enfants. Ils méritent notre reconnaissance et ils méritent d'avoir un salaire équitable à ce qui se passe en CPECentre de la petite enfance , ajoute-t-elle.

Manque de places en garderie en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

Selon la Table de concertation des groupes de femmes Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, il manque plus de 500 places en garderie, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

L'organisme vient de créer le site web La Place 0-5 ans, une plate-forme où les familles peuvent inscrire leurs enfants à un service de garde subventionné.

Les besoins en place de garde y sont compilés pour chaque MRC. Uniquement dans Rocher-Percé, les besoins sont estimés à 201 places.

Plus de 500 places sont manquantes en garderie, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : iStock

La coordonnatrice de la Table de concertation des groupes de femmes, Mireille Chartrand, affirme que cette pénurie a pour effet de restreindre l’accès des femmes au marché du travail, ce qui a de lourdes conséquences.

On parle beaucoup d'appauvrissement, on se demande si on va avoir d'autres enfants, si on va être capable. On a aussi parlé du sentiment de ne pas être capable de contribuer à la société après avoir fait des études, par exemple. Pour les femmes, ça peut avoir des effets sur la carrière et la retraite aussi , exprime-t-elle.

Une autre manifestation du même genre a eu lieu au parc Pierre-et-Maurice-Gagné, à Amqui. Une vingtaine de responsables de garderies en milieu familial y ont participé.

Une vingtaine d'éducatrices en service de garde ont manifesté dans les rues d'Amqui. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Nancy D’Astous, qui est éducatrice depuis 23 ans, était du nombre. Je le fais par passion parce que ça fait des années. Et aujourd’hui je me rends compte que ça ne s’améliore pas. Ça va en descendant et moi, je me bats pour ça, pour plus tard, parce que j’ai des petits enfants et je veux qu’ils aient accès au service de garde.

Une de ses consœurs, Nathalie Gagnon, travaille dans le milieu depuis 18 ans. Elle a tenu le même genre de discours en affirmant que le gouvernement doit nous reconnaître en tant que tel comme on est, comme les CPECentre de la petite enfance . On travaille autant qu’eux et même beaucoup plus. Je pense que le monde et tannée. Il faut que ça réagisse.

Elles demandent entre autres un meilleur salaire et une reconnaissance de leur travail. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ce sont près de 200 responsables de services de garde au Bas-Saint-Laurent qui sont concernés par cette grève. Un total de 1500 enfants sont touchés par le débrayage.