La COVID-19 infecte 91 personnes de plus en Colombie-Britannique

Le nombre de cas actifs de la maladie continue à diminuer dans la province, pour atteindre 1376. Il y a 62 personnes à l'hôpital, dont 18 aux soins intensifs.

Cette mise à jour provient d'un communiqué de la médecin-hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, et du sous-ministre de la Santé, Stephen Brown.

Les nouveaux cas et nouvelles éclosions de COVID-19 restent plus grands que ce qu'on voudrait , écrivent-ils. Chacun d'entre nous peut faire une différence en continuant à suivre les règles sanitaires de base : se laver les mains, garder un espace suffisant entre nous pour rester en sécurité, utiliser un masque quand c'est impossible, limiter nos interactions sociales et rester à la maison quand on est malade.

Les autorités sanitaires rappellent l'importance d'aplanir la courbe à nouveau , pour s'assurer que les communautés restent ouvertes cet automne, malgré la pandémie.

La Dre Bonnie Henry sera de retour en point de presse, jeudi.