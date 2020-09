Le secteur minier contribuera à la relance économique des régions ressources

Selon une étude du Mouvement Desjardins, les régions ressources, dont fait partie l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec sont favorisées par la présence d'un secteur minier fort.

C'est ce que conclut l'économiste senior Chantal Routhier, du Mouvement Desjardins.

Pour les régions ressources que sont l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec je m'attends à un rebond beaucoup plus marqué l'année prochaine, en 2021, et une des principales raisons est la bonne tenue de l'industrie minière. Dans les deux dernières années, les investissements étaient en forte hausse et je m'attends à ce que dynamisme là continue à se répercuter favorablement l'année prochaine , a-t-elle précisé.

Industrie forestière incertaine

Si les mines viennent dorer les perspectives, le conflit du bois-d'oeuvre avec les États-Unis laisse toujours planer une menace pour cette filière économique, comme le précise de nouveau Chantal Routhier.