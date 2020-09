Des organismes acadiens pressent Ottawa à moderniser la Loi sur les langues officielles

Des organismes représentant les droits des Acadiens et des francophones pressent le gouvernement fédéral à moderniser la Loi sur les langues officielles, adoptée il y a 51 ans. Il est possible pour Ottawa de s’attaquer à cette tâche d’ici la fin de l’année, soutiennent ces groupes.

Le discours du Trône du gouvernement Trudeau a été présenté mercredi à Ottawa.

Dans la présentation lue au Sénat par la gouverneure générale Julie Payette, le gouvernement fédéral s’engage à renforcer la Loi sur les langues officielles, adoptée il y a 51 ans, en tenant compte de la réalité particulière du français . Ottawa a la responsabilité de protéger et de promouvoir le français non seulement à l’extérieur du Québec, mais également au Québec , affirme-t-on dans le discours.

La gouverneure générale du Canada, Julie Payette (droite), procède à la lecture du discours trône du gouvernement de Justin Trudeau (gauche) dans la chambre du Sénat. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La Société nationale de l’Acadie ( SNASociété nationale de l'Acadie ) n’a pas tardé à réagir au discours du gouvernement Trudeau et à lui rappeler que la modernisation de la Loi sur les langues officielles est retardée depuis plus d’un an.

La SNASociété nationale de l'Acadie demande des actions immédiates pour concrétiser une mise à jour de la loi qui, selon l’organisme, ne peut plus attendre .

Le juriste néo-brunswickois Michel Doucet, qui se spécialise en droits linguistiques, a lui aussi souligné l'intérêt de cette refonte. Il se dit curieux de voir l'incidence qu'aura la nouvelle mouture sur les provinces.

Enjeu de santé et de sécurité publique

Disant comprendre que la pandémie sévissant au Canada a retardé beaucoup de dossiers ces derniers mois, la présidente de la SNASociété nationale de l'Acadie , Louise Imbeault, estime que le travail de l’administration publique peut et doit continuer .

Louise Imbeault, présidente de la Société Nationale de l'Acadie (SNA), le 28 juillet 2020 à Dieppe au Nouveau-Brunswick, devant le monument retraçant l'Odyssée acadienne. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Le groupe affirme que la loi, dans sa forme actuelle, représente un enjeu de santé et de sécurité publique, surtout lorsque les droits des minorités linguistiques sont relégués au second plan dès que la situation se corse .

Pour étayer ces affirmations, la Société nationale de l’Acadie souligne que Santé Canada avait, en avril dernier, éliminé l’exigence d’étiquetage bilingue pour les produits nettoyants importés au pays. Bien que temporaire, cette décision allait à l’encontre de la Loi sur les langues officielles, rappelle la SNASociété nationale de l'Acadie .

Renforcement ou modernisation complète?

De son côté, la Fédération des communautés francophones et acadienne ( FCFAFédération des communautés francophones et acadienne ) du Canada a rappelé que l’objectif qu’elle recherche est une modernisation complète de la Loi sur les langues officielles et non pas un renforcement de ce qui existe .

Disant apprécier la reconnaissance dans ce discours du Trône de la situation particulière du français , la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada se dit curieuse de connaître l’échéancier qu’envisage le fédéral.