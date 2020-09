5 chansons marquantes de Juliette Gréco

Cette interprète à la voix inoubliable a chanté d'innombrables mélodies parmi les plus connues et les plus populaires qui soient.

C’est en 1949, avec des chansons écrites par Boris Vian, Jacques Prévert, René-Louis Lafforgue et Jean-Paul Sartre, qu'elle s'est produite pour la première fois sur scène. Si tu t’imagines, de Raymond Queneau, est la première chanson qu’elle a enregistrée.

Sur ses plus récents albums, on trouve aussi des compositions de Benjamin Biolay et d'Amélie Nothomb.

Parmi les dizaines de chansons marquantes qu’elle a chantées, en voici cinq :

Sous le ciel de Paris (1951), paroles de Jean Dréjac et musique d'Hubert Giraud

C’est la chanson thème du film du même titre réalisé par Julien Duvivier.

Jolie môme (1961), paroles et musique de Léo Ferré

La Javanaise (1963), paroles et musique de Serge Gainsbourg (qui l’a aussi chantée)

Juliette Gréco avait aussi interprété cette chanson avec le musicien franco-libanais Ibrahim Maalouf à l’Olympia de Paris en 2014.

Déshabillez-moi (1967), paroles de Robert Nyel et musique de Gaby Verlor

Voilà certainement l’une des chansons les plus connues de Juliette Gréco, qui a aussi été interprétée par Mylène Farmer et par Diane Tell.

La chanson des vieux amants, paroles de Jacques Brel et musique de Gérard Jouannest (qui a aussi été son dernier mari)

Sorti en 2015, le dernier album de Juliette Gréco, Merci, est une compilation de ses grands succès et de chansons très connues qu’elle a souvent interprétées : Chanson pour l’Auvergnat, Les feuilles mortes, Le temps des cerises, Amsterdam, Ne me quitte pas, etc.