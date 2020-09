Chasse à l’orignal : Kitcisakik bloquera aussi l’accès à son territoire

Le Conseil des Anicinapek de Kitcisakik rejoint le mouvement initié par d'autres communautés algonquines qui réclament un moratoire sur la chasse à l'orignal dans la Réserve faunique La Vérendrye.

Les membres de la communauté bloqueront donc dès maintenant la route 38 qui donne accès au village, mais aussi à de nombreux camps de chasse.

Le Gouvernement du Québec doit immédiatement intervenir et mettre un frein à la chasse sportive dans la Réserve faunique La Vérendrye. Cela fait plus de 30 ans que nous observons une diminution des orignaux sur le territoire et que nous levons des drapeaux rouges pour avertir le Gouvernement. Depuis deux ans nos demandes répétées pour un moratoire permettant la conservation de l’espèce sont restées lettre morte. Malheureusement, les barrages sont encore le seul moyen dont nous disposons pour faire bouger les choses. Le temps est à l’action! , a déclaré Régis Penosway, Chef du Conseil des Anicinapek de Kitcisakik, par voie de communiqué.

Selon le conseil de bande, ce barrage permettra aussi d'éviter la propagation de la COVID-19 par des chasseurs provenant de zones jaunes et oranges.