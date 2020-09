10 millions et 25 emplois pour la Distillerie du St. Laurent à Pointe-au-Père

Le projet nécessitera un investissement de 9,5 millions de dollars. Ces fonds permettront la construction d'un immeuble qui abritera les unités de production de la distillerie, mais aussi un café-bar, un espace de dégustation et une boutique.

Un second bâtiment servira d'entrepôt pour le vieillissement de l'alcool. L'entreprise prévoit ainsi au moins tripler sa production.

Actuellement, on fait environ 150 barils par année de whisky et d'acerum. Là, on va passer le cap des 500 barils en capacité de production annuelle.

Joël Pelletier, copropriétaire, Distillerie du St. Laurent