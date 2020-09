L’Université de l’Alberta publie trois scénarios de restructuration

L’Université de l’Alberta cherche à réorganiser ses 18 facultés afin de faire des économies d’échelle, en raison d'importantes compressions budgétaires imposées par le gouvernement de Jason Kenney.

Les trois scénarios Scénario A : regroupement des sciences de la santé Ce scénario laisserait leur autonomie à la majorité des facultés de l’Université de l’Alberta. Seules celles touchant aux sciences de la santé seraient regroupées en une seule faculté, tandis que le Campus Saint-Jean resterait techniquement autonome. Il n’est pas clair toutefois si les cours de sciences infirmières du CSJCampus Saint-Jean seraient intégrés à la nouvelle faculté ou non. Économies anticipées : 10,6 M$ Scénario B : consolidation majeure des facultés et indépendance du CSJCampus Saint-Jean Ce scénario est celui qui impliquerait le plus de changements pour l’université en général : 13 des facultés existantes seraient regroupées en trois divisions. Les trois facultés à vocation communautaire, soit le Campus Saint-Jean, Augustana (Camrose) et Études autochtones, demeureraient indépendantes. C’est le scénario privilégié par le groupe de travail sur la restructuration qu’a mis sur pied l’Université de l’Alberta. Économies anticipées : 43 M$ Scénario C : regroupement administratif des petites facultés, dont le CSJCampus Saint-Jean Le dernier scénario est un hybride des deux premiers : il propose une consolidation de plusieurs des facultés les plus importantes, ainsi qu’un regroupement administratif des plus petites facultés, dont le Campus Saint-Jean ferait partie. Économies anticipées : 35,1 M$

L’ACFA encouragée par les scénarios présentés

La présidente provinciale de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) Sheila Risbud a l’impression que l’Université de l’Alberta a entendu le message de la communauté franco-albertaine. Comme présidente je me sens assez encouragée, car il y a quelques mois on voyait les scénarios possibles pour le Campus Saint-Jean et la direction que prenait l’Université de l’Alberta… et on n’était pas sûrs qu’on serait capables de retourner le bateau de bord , affirme-t-elle.

On voit que le fait d’avoir mobilisé la communauté, obtenu un peu d’attention médiatique et lancé la poursuite judiciaire ont eu un impact. Maintenant il faut voir ce qu’on peut négocier d’intéressant pour le Campus Saint-Jean. Sheila Risbud, présidente provinciale, ACFA

Sheila Risbud croit d’emblée que le scénario C, qui implique un regroupement administratif, serait un recul pour le CSJCampus Saint-Jean . Est-ce que les gens auraient encore accès aux services administratifs en français? C’est le genre de questions qu’on se pose , affirme-t-elle. Elle préférerait le scénario B, qui laisserait toute son autonomie au Campus Saint-Jean.

Sheila Risbud dit avoir l’impression que l’idée d’un déménagement du campus a été écartée pour l’instant, mais les scénarios ne donnent aucun détail à ce sujet.

David contre Goliath

Le politologue de l’Université Simon Fraser Rémi Léger croit lui aussi que l’Université de l’Alberta a entendu le message de la communauté franco-albertaine. Dans les trois scénarios, on maintient l’autonomie académique du Campus Saint-Jean et dans deux des trois scénarios, on maintient l’autonomie administrative également , analyse-t-il.

Il croit tout comme Sheila Risbud que le scénario B est le plus avantageux pour le Campus Saint-Jean, mais il lance une mise en garde.

Dans ce scénario on va créer trois énormes divisions qui vont s’opposer aux trois plus petites facultés. C’est David contre Goliath, ces monstres, ces grosses machines. Si on ne réfléchit pas au statut de ces petites facultés, qu’il soit fédéré ou autre, on risque de se retrouver dans un scénario où les petites facultés sont constamment perdantes face aux grandes divisions.