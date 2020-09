L’exposition Imagine Van Gogh ouvre à Winnipeg

L’exposition immersive qui entraîne les spectateurs dans l’univers du peintre néerlandais Vincent Van Gogh s’arrête à Winnipeg après un passage dans les villes de Québec et Montréal.

Imaginez que vous marchez dans les champs de tournesols mythiques créés par le peintre néerlandais Vincent Van Gogh. Ou, mieux encore, imaginez-vous errer sous une Nuit étoilée plus grande que nature! C’est ce que promet l’exposition Imagine Van Gogh, créée en 2007 et qui depuis s'est arrêtée un peu partout dans le monde.

Au contraire d’une visite au musée, l’expérience est complètement immersive, avec d’immenses projections, présentées sur fond musical. Pour la cocréatrice de l’exposition, il s’agit d’une expérience singulière.

Il ne faut pas s’attendre à aller dans un musée. C’est une exposition qui fait appel à ce que je nomme l’intelligence sensible. C’est-à-dire que c’est en regardant ces toiles et en les voyant plus près que vous ne les avez jamais vu que vous allez vous-même comprendre ce travail , dit-elle.

L’exposition est basée sur le concept d’image totale, créé par dans les années 70 à la Cathédrale d’images par Albert Plécy. Ce dernier est d’ailleurs le grand-père du conjoint d’Annabelle Mauger.

L'exposition Imagine Van Gogh Photo : Radio-Canada / Courtoisie : Imagine Van Gogh

[L’image totale], c’est rendre disponible et accessible toute oeuvre à un moment donné photographiée. Une image totale c’est une image libérée. Elle libère au même moment le spectateur de toute contrainte. Lorsque vous êtes dans une expérience immersive, vous êtes vous-même désinhibé , explique-t-elle.

En tout, plus de 200 oeuvres de Vincent Van Gogh sont offertes aux visiteurs, accompagnés d’une trame sonore pour compléter l’expérience. Présentée au Centre des congrès RBC dès le 24 septembre, l’exposition se déroule jusqu’au 31 octobre.