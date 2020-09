Une enseignante porte plainte après avoir contracté la COVID-19 en classe

La présidente de l'Association des enseignants de West Vancouver, Renee Willock, explique que l’enseignante a communiqué avec l'organisme pour obtenir de l’aide dans les démarches à suivre.

Elle explique que l'élève infecté a indiqué son état de santé à l'enseignante samedi dernier. Celle-ci a commencé à se sentir malade le lendemain et a, depuis, été déclarée positive à la COVID-19.

L’enseignante était bouleversée, sa première préoccupation était l’enseignement à ses élèves , souligne Mme Willock.

Un garçon portant un masque sur le chemin de l'école. Photo : Reuters / Leonhard Foeger

Pour le président du Syndicat des enseignantes et enseignants du programme francophone de la Colombie-Britannique, Stéphane Bélanger, cette situation n’est pas une surprise.

C’est regrettable, mais c’est parce que c’est géré par les organismes de santé publique régionaux et non par l’employeur et, de ce fait, l'enseignante n'a pas été informée , confie-t-il.

Pour le moment, six à huit élèves qui étaient assis près de la personne infectée ne sont pas retournés en classe et ont dû s’isoler. Les autres élèves qui n’étaient pas en contact avec le cas déclaré continuent de recevoir l'enseignement à l’école en présence d’un enseignant suppléant.

Les craintes des enseignants

La présidente de l'Association des enseignants de West Vancouver dit recevoir beaucoup d’interrogations de la part des enseignants sur les mesures sanitaires liées à la COVID-19 au sein des établissements.

Les enseignants demandent des mesures plus strictes de la province pour enrayer la propagation du virus. Photo : iStock

Elle note que les préoccupations des enseignants sont liées à la surpopulation des classes ou à la réévaluation de la liste des symptômes liés au virus.

Selon Stéphane Bélanger, les écoles et leur personnel devraient être plus impliqués dans les décisions liées aux mesures sanitaires, sans quoi elles risquent de briser la confiance chez les enseignants .

On change les règles fréquemment [...], parce que la semaine passée [pour] un nez qui coule, il fallait s'inquiéter, puis maintenant [quand] un nez coule, il n’y a plus de problème dit-il.

Avec les informations d'Yvette Brend et de Phare Ouest