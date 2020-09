Des Congolais de Toronto sont favorables à Donald Trump

M. Kasonga craint même que la défaite de Donald Trump puisse ouvrir la porte au morcellement de la RDCRépublique démocratique du Congo en plusieurs États. [Le leadership des démocrates] a conduit à ce que nous connaissons aujourd’hui : des milliers de morts congolais, et notre souveraineté a été malmenée. Si nous tenons encore en tant que nation c’est parce que la majorité des Congolais ne veulent pas que leur pays soit balkanisé , dit-il.

Depuis plus de 20 ans, la RDCRépublique démocratique du Congo connaît plusieurs conflits armés. Des pays voisins dont le Rwanda et l’Ouganda sont souvent accusés de soutenir certains groupes armés opérationnels dans ce pays très riche en minerai.

D’autres Canadiens originaires de la RDCRépublique démocratique du Congo battent même campagne en faveur du Parti républicain depuis le Canada. Ils appellent leurs compatriotes vivant aux États-Unis à voter pour les républicains. Samuel Kalonji de Hamilton est parmi ceux-là.

Comme Pierre Kasonga et Samuel Kalonji le font en Ontario, 51 % des personnes sur le continent africain approuvent le leadership américain. C’est le seul continent qui affiche une cote positive. D’après le sondage d’opinion publié par Gallup, ce pourcentage dépasse la cote d'approbation globale de la politique étrangère américaine qui se situe à moins de 32 %.

Le sondage a été mené par Gallup entre mars 2019 et février 2020 sur un échantillon d’environ 1000 adultes âgés de 15 ans et plus dans 135 pays ou zones. Il s’agissait d’évaluer le leadership américain, allemand et russe. La marge d'erreur d'échantillonnage varie de ±1,5 points de pourcentage à ±5,4 points de pourcentage au niveau de confiance de 95 % pour les résultats basés sur le total des échantillons.