En Alberta, le confinement a permis de sauver plus d'animaux sauvages que l'an dernier

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

Le nombre d’animaux sauvages soignés au centre de réhabilitation de la faune Alberta Institute for Wildlife Conservation a augmenté de 26 %, pour atteindre 1870, comparativement à 1481 pour la même période en 2019.

La majorité des patients sont des volatiles, car l’Alberta est l’une des haltes pour les oiseaux migrateurs, mais il y a aussi eu des mammifères notamment des rats musqués ou des jeunes originaux.

Hollie Lillie est la directrice générale de l'Alberta Institute For Wildlife Conversation depuis six ans. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Selon Holly Lillie, la directrice générale de ce centre situé à 40 minutes de Calgary, le confinement est la principale raison de l'augmentation du nombre d'animaux sauvages secourus dans la région. Les gens sont restés chez eux, donc ils explorent leurs environs et trouvent des animaux blessés qu’ils n’auraient pas trouvés avant.

Des urgences pour animaux sauvages

Loin de la ville, au milieu des champs et des fermes, les six employés et la vétérinaire soignent quotidiennement les animaux qui leur sont apportés.

L’ensemble des soins et des chirurgies ont lieu au centre, car il y a un hôpital vétérinaire qui dispose d’une salle d'opération, une de radiologie, un laboratoire et des salles d'examen. D'ailleurs, son fonctionnement correspond presque à celui d'une salle d'urgence d'hôpital.

La vétérinaire, la Dr Jessica Khodadad, soigne des blessures provoquées en majorité par l’être humain, comme lors d'un accident de voiture, ou son environnement, comme lors d'une collision avec une fenêtre de maison.

La Dre Jessica Khodadad est l'une des vétérinaires qui collaborent à un projet du centre national de la faune (National Wildlife Centre) qui vise à créer des hôpitaux dans chaque centre de réhabilitation de la faune du Canada. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Le matin, je prends soin des patients qui viennent d’arriver, je fais des radios pour diagnostiquer leurs blessures comme des fractures. Les chirurgies ont aussi lieu le matin, car le patient doit être à jeun. L’après-midi, je fais surtout le suivi avec les autres patients.

Certains animaux n’ont pas de blessures, mais souffrent de maladie souvent provoquée par la consommation de charogne contaminée par des balles de plombs.

L'importance des bénévoles

La charge de travail est donc très importante, alors les bénévoles sont un atout nécessaire au bon déroulement des soins. Des 140 bénévoles, plusieurs s’occupent de nourrir les animaux ou de nettoyer leurs cages.

Une de ces bénévoles est Vicki Hewitt, une photographe animalière qui a voulu en savoir plus sur ses sujets. Depuis trois ans, elle aide les animaux sauvages à retourner dans la nature, et elle dit que c’est ce qui lui procure le plus de joie.

Vicki Hewitt fait partie du collectif international d'artistes RAW. Originaire d'Australie, elle vit à Calgary depuis 12 ans. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

J’essaie de ne pas m’attacher aux animaux, car c’est important de comprendre qu’ils sont sauvages et que le plus important est qu’ils retournent dans leur environnement.

En plus des bénévoles, le centre fonctionne grâce à des subventions publiques et la générosité des Albertains. En effet, nourrir et prendre soin de chaque animal coûte entre 100 $ à 1000 $, selon la durée de son séjour.

La directrice générale dit d’ailleurs que le plus grand défi reste le financement, surtout que l’hôpital a besoin d’une nouvelle machine de radiologie, dont le coût est de 30 000 $.

Le centre de réhabilitation de la faune Alberta Institute for wildlife conservation soigne souvent des oiseaux qui souffrent de fractures ou de commotions cérébrales. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Étant une organisation à but non lucratif, nous faisons nos propres campagnes de financement afin de collecter des dons ou d’obtenir des subventions.

Elle ajoute que toutes les informations pour soutenir le centre se trouvent sur le site Internet du centre de réhabilitation de la faune  (Nouvelle fenêtre) .