42 nouveaux cas de COVID-19 au Manitoba dont 30 à Winnipeg

Les autorités de santé publique indiquent que des cas sont confirmés dans plusieurs écoles :

un cas confirmé s’est rendu à l’École élémentaire Gladstone les 8, 10 et 14 septembre.

un cas confirmé s’est rendu à l’École St. Maurice les 17 et 18 septembre.

l’école Emerson a été avisée qu'un cas confirmé s’est rendu à l’école les 16 et 17 septembre.

La province évalue à faible le risque de transmission lors de ces expositions, en se basant sur les enquêtes de la Santé publique. Les infections n’ont pas eu lieu à l’école.

Des expositions possibles ont aussi eu lieu aux endroits et dates suivantes selon la Santé publique :

le restaurant Earls de Saint-Vital situé au 1215, chemin St. Mary’s à Winnipeg, le 15 septembre de 17 h 30 à 1 h du matin;

The Local Public Eatery situé au 274 de la rue Garry à Winnipeg, les 15 et 16 septembre;

le Wee Johnny’s Irish Pub situé au 177 de l’avenue McDermot à Winnipeg, le 15 septembre de 19 h 30 à 21 h 30, à l’occasion de la trivia night ;

; le Leopold’s Tavern situé au 414, Academy Road à Winnipeg, le 15 septembre de 21 h 30 à 1 h 30 du matin.

Les personnes qui se trouvaient dans ces endroits aux jours et heures indiqués devraient surveiller l'apparition de symptômes. Elles doivent s’isoler immédiatement en cas de symptômes et passer un test de dépistage.

Par ailleurs, l'éclosion au foyer de soins prolongé Rideau Park Personal Care Home est déclarée terminée par la Santé publique. Le foyer est passé du code rouge au code jaune dans le système d’intervention en cas de pandémie de la province.

Un cas au Collège Red River

Dans un courriel envoyé aux étudiants mercredi après-midi, le Collège Red River indique qu’un cas de COVID-19 est lié à son campus Notre Dame.

Le Collège a été prévenu par la Santé publique mercredi, indique le message de la responsable des ressources humaines, Melanie Gudmundson. La personne ne présentait pas de symptômes quand elle était sur le campus et les risques d’exposition au virus sont faibles, selon le courriel.

Une classe a été fermée pour permettre de la nettoyer en profondeur et la désinfecter. Toutes les personnes qui étaient présentes dans cet espace le jour où la personne infectée y était ont été envoyées à la maison, précise le courriel.

Faits saillants

Les cas annoncés mercredi portent le total de cas décelés dans la province à 1674 depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 2.2 %.

Voici les faits saillants :

Nombre de cas actifs : 418

Personnes guéries à ce jour : 1238

Personnes à l’hôpital : 11, dont 5 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est de 18 depuis l'annonce de deux morts plus tôt cette semaine.

La répartition des nouveaux cas de COVID-19 par région sanitaire est la suivante :

Winnipeg : 30

Prairie Mountain : 3

Santé Sud : 6

Entre-les-Lacs et de l’Est : 2

Nord : 1

Les enquêtes sur ces cas sont en cours le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique. Depuis le début du mois de février, 170 045 tests de dépistage ont été effectués, dont 1703 mardi.

Le médecin hygiéniste en chef continue d’encourager fortement les Manitobains à mettre en oeuvre les mesures sanitaires de base pour éviter de propager la COVID-19 :

restez à la maison si vous êtes malade;

lavez-vous les mains ou désinfectez-les souvent;

toussez et éternuez dans votre coude;

pratiquez la distanciation physique avec les gens qui ne vivent pas avec vous;

portez un masque si la distanciation physique n’est pas possible;

réduisez vos contacts à l’extérieur de votre foyer;

évitez les endroits fermés et les espaces bondés.

Sauf avis contraire des autorités sanitaires, seules les personnes ayant des symptômes de la COVID-19 devraient se faire dépister. On demande aux personnes de se faire dépister le plus vite possible une fois que les symptômes se manifestent. La province demande aussi aux employeurs d’envoyer leurs employés se faire dépister seulement s’il y a présence de symptômes ou si le test a été recommandé par la Santé publique.