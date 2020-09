Place au discours du Trône

Ce moment fort de la démocratie canadienne a été rendu nécessaire par la prorogation du Parlement par le premier ministre, le 18 août dernier.

Le transport électrique sera un élément clé de la stratégie de relance verte qui sera détaillée dans le discours du Trône, cet après-midi.

Le premier ministre Trudeau s'adressera ensuite aux Canadiens vers 18 h 30 (HE). Cette allocution, qui devrait durer une quinzaine de minutes, sera diffusée sur les principaux réseaux de télévision canadiens – l'occasion, a-t-il indiqué sur Twitter, de faire le point sur la pandémie.