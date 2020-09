Une hausse de 14 % des signalements à la DPJ en Mauricie et au Centre-du-Québec

Des 9174 signalements enregistrés dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec, plus du tiers (39,2 %) ont été retenus pour faire l’objet d’une évaluation par le DPJ.

Cette proportion des signalements retenus en 2019-2020 est plus importante (+6,7 %) que l’année d’avant.

La négligence, l’abus physique et les mauvais traitements psychologiques figurent parmi les problématiques les plus présentes chez les cas retenus.

Les signalements ont cependant été moins nombreux en avril 2020, une période qui correspond aux premières semaines du confinement en raison de la pandémie. De 2399 en avril 2019, les signalements sont passés à 1968 en 2020.

C’est suivi d’une hausse pour les mois d’été alors que les enfants ont recommencé à fréquenter les garderies et les camps de jour.