6 nouveautés d’iOS 14 pour renforcer la protection de votre vie privée

Offerte depuis le 16 septembre, la nouvelle version du système d’exploitation iOS 14 pour iPhone et iPad propose plusieurs nouveautés pour renforcer la protection des données et de la vie privée. En voici six.

1. Une localisation moins précise

Avec iOS 14, vous avez maintenant l’option d’autoriser les applications à savoir où vous êtes de manière approximative – ce qui est souvent nécessaire pour le bon fonctionnement d’une application – sans toutefois dévoiler votre position précise.

Pour changer ce paramètre, allez dans Réglages > Vie privée > Services de localisation, choisissez l'application pour laquelle vous voulez faire un changement et activez ou désactivez l’onglet Emplacement précis.

2. Un nouvel indicateur lorsque la caméra ou le microphone sont activés

Les applications sur les anciennes versions d’iOS devaient déjà vous demander explicitement l’autorisation pour accéder à la caméra ou au microphone de votre téléphone, mais avec iOS 14, vous pourrez également voir à quel moment exact ils sont utilisés, grâce à un nouvel indicateur qui se trouve au-dessus de la barre indiquant la force de votre signal réseau.

Un petit point vert vous indique que la caméra est activée, alors qu’un point orange vous indique que le microphone est allumé.

Si vous accédez au Centre de contrôle, vous verrez également des informations sur les applications qui ont accédé à votre microphone ou à votre caméra récemment.

3. Soyez au courant lorsqu’une application accède à votre presse-papier

C’est une réalité qui échappe peut-être à plusieurs personnes possédant des téléphones intelligents, mais des spécialistes ont découvert que plusieurs applications très populaires stockent les données de votre presse-papier, c’est-à-dire celles qui s’accumulent lorsque vous utilisez la fonction copier/coller.

En mars dernier, les chercheurs en cybersécurité Talal Haj Bakry et Tommy Mysk ont identifié 53 applications qui copiaient des données du presse-papier, principalement du texte, sans l'annoncer, notamment TikTok, LinkedIn et Instagram.

Selon l’ingénieure en cybersécurité Anastasiia Voitova, ce serait notamment pour permettre aux entreprises de faire un suivi de la performance de leurs campagnes de publicité (ad tracking), comme elle l’expliquait au magazine Wired.

Une notification apparaîtra désormais sur votre écran lorsqu’une application a copié et collé de l’information à partir de votre presse-papier.

4. Détectez les mots de passe faibles

Voici une bonne nouvelle pour ceux et celles qui sont à court d’imagination lorsque vient le temps de se créer un nouveau mot de passe.

Dans Réglages > Mots de passe et compte > Recommandations de sécurité, vous verrez lesquels de vos mots de passe sont problématiques, soit parce qu’ils sont visés par une brèche de sécurité, parce qu’ils sont trop simples, trop courants ou trop faciles à deviner, ou encore parce que vous les avez utilisés ailleurs.

iOS 14 est également doté d’un système de surveillance des mots de passe. Vous recevrez donc une alerte immédiatement si votre mot de passe est visé par une fuite de données.

5. Plus grande transparence sur l’App Store

Désormais, la boutique en ligne d’Apple, l’App Store, inclura dans la page de présentation de chaque application une fiche résumant leur politique en matière de protection des données et de respect de la vie privée, qui vous informera de la nature des informations personnelles utilisées pour vous suivre (contact, position, etc.) et celles permettant d’établir un profil (historique d’achats, informations de paiement, etc.).

Selon le magazine Wired, cette nouveauté n’est toutefois pas encore visible dans l’App Store, probablement parce que les développeurs n’ont pas eu le temps de mettre à jour toutes leurs informations. Elle devrait apparaître lors d’une prochaine mise à jour d’iOS 14.

6. Limitez le traçage par connexion wi-fi (adresse MAC aléatoire)

Chaque fois que vous vous connectez à un réseau wi-fi, par exemple à l’hôtel ou au restaurant, une adresse MAC (Media Access Control) est attribuée à votre appareil, ce qui permet au réseau local de garder une trace de votre passage.

Indirectement, selon Wired, cela peut aider les fournisseurs d’Internet (et les annonceurs) à vous suivre en fonction de vos connexions à différents réseaux wi-fi.